MP e membros do Poder Judiciário da Paraíba realizam visita de inspeção ao Almoxarifado Central da Seap — Governo da Paraíba

O Secretário João Alves (Seap-PB) convidou membros do Ministério Público (MP) e do Poder Judiciário para uma visita de inspeção ao Almoxarifado Central da Seap-PB. A visita teve como principal objetivo apresentar o progresso e as melhorias realizadas nas instalações e nos processos de controle de logística. A iniciativa destaca a transparência da gestão, permitindo que os órgãos fiscalizadores verifiquem diretamente a qualidade e a organização dos serviços prestados ao sistema prisional.

Participaram da visita os representantes do Ministério Público Herbert Vitório (14º Promotor de Justiça da capital), e Ricardo Magalhães (assessor do 17º Promotor de Justiça, Ricardo Medeiros).

Representando o Poder Judiciário: Drª. Andréa Arcoverde (Juíza auxiliar da Vara de Execuções Penais – VEP, da Comarca de João Pessoa), e a Juíza Graziela Queiroga (Juíza auxiliar da 1ª Vara de Cabedelo e Coordenadora da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, do Tribunal de Justiça da Paraíba).

A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária foi representada pelo secretário João Alves, Tércio Chaves de Moura (Chefe de gabinete), Emerson Paz (Gerência Executiva do Sistema Penitenciário – Gesipe), Guido Maria (Chefe do setor da Corregedoria), Dinamérico Cardim (Diretor operacional do GPOE), Rubens Tadeu (Diretor do Controle e Logística – Almoxarifado Central), e Cristiane Andrade (Perita criminal).

Durante a visita, a comitiva pôde inspecionar no local as condições de armazenamento de alimentos, equipamentos e utensílios adquiridos para o sistema prisional.

O secretário João Alves explicou que o convite aos membros do Ministério Público e do Poder Judiciário teve a finalidade de demonstrar in loco as melhorias nas instalações, no processo de distribuição e no controle do almoxarifado. “O Centro de Logística evoluiu bastante com a aquisição de novos equipamentos e utensílios domésticos adquiridos para substituir os que estavam defasados. Foram verificados os recipientes utilizados para a entrega de alimentos aos reeducandos”, pontuou.

O gestor da Seap disse também que a iniciativa de convidar os órgãos fiscalizadores demonstra o controle e a transparência do processo de distribuição, já que esses órgãos atuam não somente como fiscalizadores, mas também como colaboradores e parceiros na melhoria do Sistema Prisional da Paraíba.

O representante do MP, Herbert Vitório, durante a visita, declarou: “Observei que o almoxarifado possui estoque suficiente para atender às necessidades atuais. Isso significa que, em casos de ausência de equipamentos nos presídios, a reposição pode ser feita de maneira rápida e eficiente”.

A representante do Poder Judiciário, Juíza Andréa Arcoverde, expressou: “Muito feliz de estar hoje visitando o Almoxarifado da Seap. Muito surpresa com a organização, com a logística, com o controle do estoque e de consumo. Grandes avanços para a Secretaria de Administração Penitenciária que traz eficiência e melhora a gestão das penitenciárias”.

A Juíza Graziela Queiroga Gadelha de Sousa ficou impressionada com a organização e o controle logístico. “Testemunhamos hoje com essa visita é de que de fato avanços significativos estão acontecendo, ‘trazendo aqui toda a transparência, toda a regularidade, todo zelo e cuidado que o secretário João Alves da Administração Penitenciária tem para com as unidades prisionais, para com aqueles que estão privados de liberdade’. Então, saímos daqui, muito bem impressionados, e aqui os parabéns para todos que fazem essa secretaria, que estão trabalhando com tanto afinco para que tudo isso venha acontecer”, ressaltou.

O Diretor do Controle e Logística – Almoxarifado Central, Rubens Tadeu, comentou: “Fomos surpreendidos com a ligação do secretário informando que hoje íamos ter uma visita do Ministério Público e do Poder Judiciário, no nosso Almoxarifado, e nos sentimos muito satisfeitos porque mostra a nossa transparência de trabalho. Estamos mostrando a eles como a gente está trabalhando e fazendo os controles e a gestão dos contratos que são executados. Mostramos o que é que compramos e o que a entregamos nas unidades, e a forma como a armazenamos”.

Rubens Tadeu evidenciou: “A gestão do Dr. João preza muito pela profissionalização dos serviços, então a gente hoje está com o Almoxarifado profissional, cada coisa separada, organizada e seguimos os parâmetros da fiscalização dos órgãos fiscalizadores. Temos uma gestão de controle, onde mostramos esta transparência, desde o início da execução da contrato até a finalização do contrato. É isso que estamos prezando mostrar ao Ministério Público, com esse convite e, vir vistoriar, verificar in loco o que realmente está sendo feito com o dinheiro público, e ver, para que as unidades prisionais se tornem melhores”, concluiu.

_______

Ascom-Seap/PB