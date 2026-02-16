segunda-feira, fevereiro 16, 2026
Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 85 milhões

As seis dezenas do concurso 2.896 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 85 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa. 

Afonso rompe com Odete após descobrir traição envolvendo amante da esposa

Horóscopo de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Segunda (04/08/2025)

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

