João Pessoa recebe Maratona Internacional em formato inédito de dois dias

Chegou o grande dia! E a maior prova de corrida de rua do Nordeste está ainda mais ousada em 2025. Dividida pela primeira vez em dois dias, a 5ª edição da Maratona Internacional de João Pessoa acontece neste sábado (2) e domingo (3), e promete testar não apenas os limites dos corredores, mas também a capacidade de organização do evento, que cresce a cada ano.

Com mais de R$ 128 mil em premiações e o selo ouro da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), o evento — promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer) — contará com estrutura médica reforçada, apoio especializado da Medicina Extrema e uma arena montada para proporcionar uma experiência completa aos atletas e ao público.

Segundo a diretora de eventos da Sejer, Mayara Medeiros, a realização de provas em dois dias consecutivos e a introdução dos chamados ‘Desafios’ — que combinam diferentes distâncias em dias alternados, como os percursos de 15 km, 26 km, 52 km e 63 km — têm como objetivo criar uma conexão ainda mais forte com os participantes, além de elevar o nível da competição.

“Sem dúvida, o desafio é muito maior do que o do ano passado. Nós dividimos a prova em dois dias, mas continuamos buscando proporcionar uma experiência maravilhosa para os corredores. E com isso a gente se desafiou ainda mais em trazer novidades para que as pessoas se encantem com a prova, com a arena e desfrutem das áreas que preparamos dentro dela. A prova está muito bonita, tenho certeza que as pessoas vão ficar encantadas. E é isso, todo mundo vai amar”, afirmou Mayara.

Dois dias de emoção – Neste sábado (2), os corredores encaram as provas de 10 km e a meia maratona (21 km), ambas com largada às 16h. Já no domingo (3), será a vez da tradicional maratona de 42 km — que começa ainda de madrugada, às 4h30 — e da corrida de 5 km, com largada marcada para às 6h. Todos os percursos terão largada no Centro de Convenções, localizado no km 5 da PB-008.

Os chamados ‘Desafios’ — opções que combinam diferentes distâncias entre os dois dias — são uma inovação que exige logística precisa, controle rigoroso de atletas e uma operação ajustada minuto a minuto. Os desafios somam até 63 km percorridos – que combina a meia maratona com a maratona, também implica um esforço redobrado da organização para garantir segurança, hidratação, orientação e suporte técnico ao longo de todo o percurso. O Desafio 52 km, que une os 10 km e a maratona; o Desafio 26 km, que junta a meia maratona com os 5 km; e o Desafio 15 km, que reúne os percursos de 10 km e 5 km.

Estrutura reforçada – Além das provas, o evento contará com uma arena interativa que oferecerá serviços, espaços de convivência, alimentação e áreas de descanso para os atletas e o público. Toda a estrutura foi pensada para proporcionar uma experiência que vá além da corrida.

Maratona Internacional de João Pessoa 2025

Largada: Centro de Convenções de João Pessoa — Km 5 | PB-008

Sábado (2): provas de 10 km e 21 km (a partir das 16h)

Domingo (3): provas de 42 km (às 4h30) e de 5 km (às 6h)

Programação interativa

Sábado (2):

15h – DJ

15h50 – Renata Arruda

16h50 às 17h45 – Renata Arruda

18h30 – Premiação

Domingo (3):

3h30 – Júnior Massu (voz e violão)

5h50 – DJ

7h – Yuri Carvalho

9h – Premiação