Flu recebe Grêmio pela 18ª rodada do Brasileirão

Dois times tricolores estarão frente a frente neste sábado (2) pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fluminense e Grêmio duelam às 21h (horário de Brasília) no Maracanã, com transmissão ao vivo da Rádio Nacional a partir das 20h30, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Rodrigo Ricardo e reportagem de Bruno Mendes. Os clubes somam o mesmo número de pontos (20), mas o carioca, por ter mais vitórias (seis), ocupa o 12º lugar da tabela, enquanto o gaúcho está em 14º, com o Atlético Mineiro entre eles.

O Fluminense chega a campo após vitória, por 2 a 1, sobre o Internacional, dentro do Beira-Rio, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar do triunfo fora de casa – interrompendo uma sequência de quatro derrotas sofridas para Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e São Paulo – o Tricolor Carioca ainda não pontuou no Brasileirão desde que voltou do Mundial de Clubes da Fifa.

Renato Gaúcho, que até o fim do ano passado treinava o Grêmio, sabe da importância de voltar a pontuar na competição e espera a presença da torcida neste sábado à noite no estádio.

"A gente precisa voltar a vencer também no Maracanã, até porque nos últimos quatro jogos não pontuamos. Espero que o torcedor compareça ao Maracanã para incentivar nosso time. A gente precisa do apoio do nosso torcedor para tentar uma vitória diante do Grêmio, porque a gente sabe que é mais um jogo difícil", projetou o treinador.

Por conta de lesões, Renato ainda não sabe se vai contar com os dois laterais esquerdos: Renê e Fuentes. É possível que Guga volte a jogar improvisado. Há ainda os desfalques do volante uruguaio Facundo Bernal e do zagueiro argentino Freytes, que cumprirão suspensão por terem levado o terceiro cartão amarelo no confronto contra o São Paulo, no .

O Grêmio também terá dois desfalques por conta de cartões amarelos: o lateral-esquerdo Marlon e o atacante uruguaio Cristian Olivera.

O Tricolor Gaúcho derrotou o Fortaleza, por 2 a 1, jogando dentro da arena em Porto Alegre, em duas cobranças de pênalti convertidas pelo dinamarquês Braithwaite, que já marcou 15 gols nesta temporada.

Mano Menezes que até março treinava o Tricolor carioca, volta ao Maracanã neste sábado (2), comandando a equipe do Grêmio – Lucas Uebel/Grêmio FBPA/Direitos reservados

O resultado para o técnico Mano Menezes, que foi demitido do Flu na primeira rodada do Brasileirão, traz mais segurança a um Grêmio com atuações oscilantes.

“Poucas equipes não oscilam no campeonato durante as partidas. Estamos dentro da normalidade. Mas a gente precisa continuar ganhando para a nossa confiança seguir aumentando”, pontuou Menezes.