veja esquema de trânsito e transporte

Roberto Carlos vai se apresentar em João Pessoa em 5 de agosto – Foto: Globo. Gustavo Demétrio

A Superintendência de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) divulgou nesta quinta-feira (31) a operação de trânsito e transporte para a comemoração do aniversário de João Pessoa. O evento, no dia 5 de agosto, terá um show do cantor Roberto Carlos, no Largo de Tambaú.

A operação terá início a partir das 5h do dia 5 de agosto, quando será feito o isolamento das áreas reservadas e proibição de estacionamento nos pontos críticos. A partir das 13h, começará a organização das áreas para ambulantes e ônibus, reforço das equipes nos principais pontos de circulação, além de suporte às caravanas e orientação aos pedestres.

Já às 17h, as vias próximas ao palco serão totalmente bloqueadas, para garantir segurança viária e espaço para viaturas das forças de segurança, saúde e emergência.

Linhas de ônibus

As linhas de ônibus que passam na região Cabo Branco/Tambaú são a 507 (Cabo Branco); a 510 (Tambaú); a 521 (Tambaú); além dos circulares 1500, 5100, 5600, 5603 e 5605. Veículos extras serão colocados para reforçar a demanda e estarão circulando mediante a necessidade observada pelos agentes de mobilidade que estarão fiscalizando está operação.

A Semob anunciou que para facilitar o acesso ao evento, também serão implementados:

– Estacionamento exclusivo para ônibus de caravanas na Avenida Epitácio Pessoa (ao lado do Pão de Açúcar).

– Ponto de embarque e desembarque das caravanas na Rua Professora Maria Sales.

– Ponto exclusivo de táxis nas proximidades da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes.

-Terminal de transporte coletivo reforçado, com ônibus extras circulando antes e após o evento.