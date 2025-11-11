Novorizontino x Avaí ; onde assistir ao vivo Hoje, horário e escalações, Palpites; Brasileirão Série B 2025

A partida entre Novorizontino x Avaí é válida pelo Brasileirão série B 2025. A bola rola HOJE (02) às 16 hs (horário de Brasília). A partida tem Novorizontino como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Novorizontino x Avaí: onde assistir ao vivo, horário e palpites para o duelo da Série B

Jogo deste sábado pode mudar a parte de cima da tabela da Série B

Neste sábado, dia 2 de agosto de 2025, às 16h (horário de Brasília), o Grêmio Novorizontino recebe o Avaí no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O confronto, que promete ser bastante disputado, terá transmissão ao vivo pela ESPN, Disney+ e DAZN.

Ambas as equipes ainda sonham com o acesso e encaram o duelo como uma verdadeira decisão. Enquanto o Novorizontino quer colar de vez no G4, o Avaí busca surpreender fora de casa para manter viva a briga pelo topo da tabela.

📺 Onde assistir Novorizontino x Avaí ao vivo?

Transmissão ao vivo : ESPN, Disney+ e DAZN

: ESPN, Disney+ e DAZN Tempo real: Acompanhe todos os lances no mrnews.com.br

📊 Situação na tabela

🐯 Novorizontino : 3º colocado, com 34 pontos

: 3º colocado, com 🦁 Avaí: 8º colocado, com 28 pontos

⚽ Análise do Novorizontino

O time do interior paulista é uma das sensações da Série B, com uma campanha sólida e um desempenho defensivo de destaque. Após a goleada sofrida para o CRB por 4 a 0, o Tigre busca dar a resposta diante da sua torcida. O atacante Nathan Fogaça, artilheiro da equipe, é uma das grandes apostas para o confronto.

📌 Últimos 5 jogos do Novorizontino:

Novorizontino 1 x 1 Remo

CRB 4 x 0 Novorizontino

Novorizontino 3 x 1 América-MG

Novorizontino 0 x 0 Botafogo-SP

Amazonas 1 x 1 Novorizontino

⚽ Análise do Avaí

O Leão da Ilha vem de uma vitória convincente por 5 a 0 sobre o Botafogo-SP, mas ainda mostra oscilação fora de casa. Com uma média de 1,19 gol por jogo, o time de Florianópolis aposta na consistência ofensiva para surpreender.

📌 Últimos 5 jogos do Avaí:

Avaí 5 x 0 Botafogo-SP

Remo 2 x 1 Avaí

Avaí 1 x 1 Vila Nova

Athletic Club 4 x 0 Avaí

Paysandu 0 x 0 Avaí

🔥 Palpites e melhores odds para Novorizontino x Avaí

Resultado Final Melhor odd Casa de Apostas Vitória do Novorizontino 1.97 BetMGM Empate 3.19 Betnacional Vitória do Avaí 4.50 Estrela Bet

🎯 Palpite Especial:

Nathan Fogaça marca a qualquer momento – pagando 3.80 na Stake

– pagando na Stake Ambos não marcam – pagando 1.57 na Betnacional

– pagando na Betnacional Mais de 8,5 escanteios – pagando 1.44 na Betano

📈 Retrospecto entre Novorizontino x Avaí

As equipes se enfrentaram 5 vezes, com vantagem do Novorizontino:

3 vitórias do Novorizontino

do Novorizontino 1 vitória do Avaí

do Avaí 1 empate

📋 Ficha técnica

Jogo : Novorizontino x Avaí

: Novorizontino x Avaí Competição : Brasileirão Série B – 20ª rodada

: Brasileirão Série B – 20ª rodada Data e horário : 02/08/2025 (sábado), às 16h (de Brasília)

: 02/08/2025 (sábado), às 16h (de Brasília) Local : Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi – Novo Horizonte

: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi – Novo Horizonte Transmissão: ESPN, Disney+ e DAZN

🏁 Conclusão

O Novorizontino entra como favorito, principalmente pelo fator casa e pela consistência defensiva ao longo do campeonato. No entanto, o Avaí mostrou que pode ser letal, como na goleada recente, e pode complicar. O jogo promete movimentação, chances e tensão do início ao fim.

