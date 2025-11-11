terça-feira, novembro 11, 2025
Falta água em Campina Grande e outras noves cidades nesta quarta-feira

Falta água em Campina Grande e mais nove localidades.. Deve faltar água em Campina Grande e mais oito regiões da Paraíba, nesta quarta-feira (4)

O abastecimento de água será interrompido em Campina Grande e outras nove localidades e seus distritos, nesta quarta-feira (18). Segundo a Cagepa, a previsão é de que falte água das 8h às 20h do mesmo dia.

A interrupção do abastecimento acontece para que técnicos da companhia realizem uma manutenção eletromecânica na Estação de Tratamento Gravatá.

A população pode entrar em contato com a Cagepa através do Disque 115 ou por aplicativos, para esclarece dúvidas.

Confira os locais onde falta água nesta quarta (18):

  1. Campina Grande
  2. Queimadas
  3. Barra de Santana
  4. Caturité
  5. Lagoa Seca
  6. Alagoa Nova
  7. São Sebastião de Lagoa de Roça
  8. Pocinhos
  9. Puxinanã

