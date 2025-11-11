Falta água em Campina Grande e outras noves cidades nesta quarta-feira
O abastecimento de água será interrompido em Campina Grande e outras nove localidades e seus distritos, nesta quarta-feira (18). Segundo a Cagepa, a previsão é de que falte água das 8h às 20h do mesmo dia.
A interrupção do abastecimento acontece para que técnicos da companhia realizem uma manutenção eletromecânica na Estação de Tratamento Gravatá.
A população pode entrar em contato com a Cagepa através do Disque 115 ou por aplicativos, para esclarece dúvidas.
> TRE suspende audi ncia de AIJE no caso das ‘candidaturas laranjas’ em Campina Grande
Confira os locais onde falta água nesta quarta (18):
- Campina Grande
- Queimadas
- Barra de Santana
- Caturité
- Lagoa Seca
- Alagoa Nova
- São Sebastião de Lagoa de Roça
- Pocinhos
- Puxinanã