Estação Cabo Branco conta com 19 exposições na programação para o mês de agosto

A Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, gerida pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), conta com uma vasta programação para o mês de agosto. São 19 exposições, sendo 9 interinas e 10 permanentes, com participação de 14 artistas e quatro instituições, entre elas uma feira de artesanato. Já neste fim de semana os visitantes poderão prestigiar as mostras. O acesso é gratuito.

As mostras oferecem ao público um panorama artístico e cultural diversificado, abordando desde questões sociais e existenciais até a celebração da natureza e das tradições regionais.

Exposições Interinas

Feira de Artesanato – Coletivo Artesãos do Alto. Feira de artesanato que oferece ao público itens e histórias, que fazem parte da cultura nordestina.

‘Fábula: Fragmentos do Jardim’ – do Coletivo UFPB. Estudos dos artistas em relação às artes, natureza e imaginação.

‘Corpo de Falésia’ – da artista Lola Pinto. Inspirada nas falésias do litoral paraibano, evocando camadas de terra, e estudando paisagens, o corpo e a memória.

‘Cores da Cidade’ – LQGeor (Orlando Quadros). Inédita técnica da pirografia em papel, traz um olhar sensível para as paisagens urbanas de João Pessoa.

‘Komorebi: Luzes no Bosque’ – Maria Bonolo. Estudo do fenômeno da luz do sol filtrando pelas folhas das árvores, em uma dança entre luz e sombra.

‘Panorama da Fotografia da Bahia: Ecologia de Sentidos’ – Coletivo. Premiadas fotografias de 26 artistas, sob a curadoria de Marcelo Reis.

‘Do Sal ao Barro’ – Thiago Müller. Busca memórias afetivas para evocar lembranças e imaginação, no contexto do Nordeste Brasileiro.

‘Cores Extremas’ – Petrônio Bendito. Aborda questões urgentes para a humanidade e cultura, de forma poética e moderna.

‘Atávica Chama’ – Sidney Azevedo. Traz uma imersão Sidneyana nos estados da não-consciência e da imensidão cósmica do inconsciente.

Exposições Permanentes



‘No Reinado do Sol’ – Flávio Tavares. Tela que conta a história da cidade de João Pessoa.

‘Espaço Flávio Tavares’ – Obras do artista pessoense, considerado uma importante referência entre os artistas do Nordeste da atualidade.

‘Acervo da Estação Cabo Branco’ – Obras doadas por artistas que já protagonizaram exposições.

‘Mulher: Objeto de repouso’ – Abelardo da Hora. Seis esculturas em bronze e concreto, que exploram a sensualidade feminina.

‘Mar de Grisi’ – Luciano Grisi. Esculturas em madeira inspiradas em animais marinhos.

‘Sinergia’ – Sidney Azevedo. Escultura de ferro, pintada em azul, sugerindo movimento. Premiada no Concurso de Arte Pública Jackson Ribeiro, em 2009.

‘Vida’ – Eulâmpio Neto. Escultura concebida em argila, recebendo fôrmas de gesso e concreto, representa a geração da vida, através da figura feminina.

Mural “Cavalo Marinho” – Wilson Figueiredo e Percy Fragoso. Ampliação da xilogravura de mesmo nome, feita por José Costa Leite, no estilo de capas de cordéis.

‘Guardiã da Cidade’ – Evanice Santos. Escultura em gesso e fibra de vidro, no formato de uma guardiã.

‘Varanda de Rede’ – Chico Pereira. Encomendado por Oscar Niemeyer, desenha uma trama em alusão à renda de bilro.

Serviço

Terça à sexta-feira: das 9h às 18h;

Sábado e domingo: das 10h às 18 h.

Acesso gratuito.