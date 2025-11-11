Capsi Cirandar traça estratégias para fortalecer ações de saúde mental na Atenção Primária

O Centro de Atenção Psicossocial Infantil (Capsi) Cirandar, da Prefeitura de João Pessoa, promoveu reuniões de matriciamento com as equipes dos cinco distritos sanitários da rede municipal de saúde. As atividades aconteceram durante os meses de junho e julho com o objetivo de traçar fortalecer as ações de saúde mental nos serviços de Atenção Primária da Capital.

O matriciamento consiste em um trabalho conjunto entre profissionais da Atenção Primária em Saúde e equipes de apoio especializado, como a saúde mental, com a finalidade de ampliar a capacidade de cuidado, fortalecer a resolutividade dos serviços e garantir um atendimento mais integral e humanizado à população.

“Com o matriciamento, buscamos que o usuário receba um cuidado completo, considerando seus aspectos biopsicossociais, evitando encaminhamentos desnecessários aos Caps e até mesmo internações”, explicou Luanna Campos, diretora do Capsi Cirandar.

Durante as reuniões, os profissionais discutiram casos, atendimentos e ações de educação permanente em saúde para que as equipes das unidades de saúde da família (USF) tenham suporte para lidar com situações mais complexas sem a necessidade de encaminhar o paciente para outro serviço.

“Dessa forma, o apoio matricial funciona como um dispositivo importante para a implementação da reforma psiquiátrica, buscando a desinstitucionalização e a reinserção social das pessoas com transtornos mentais”, concluiu Luanna Campos.

Serviço – O Capsi Cirandar integra a rede de atenção psicossocial do município e atende crianças e adolescentes na faixa de 3 a 18 anos de idade, com algum transtorno mental ou uso abusivo de substâncias psicoativas (álcool e outras drogas).

Para ter acesso ao atendimento, o responsável pela criança ou adolescente pode procurar o serviço diretamente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Avenida Gouveia Nóbrega, s/n, em frente ao Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), no Roger. É necessário levar os documentos pessoais do responsável, cartão SUS da criança ou adolescente e um comprovante de residência em João Pessoa.