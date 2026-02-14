Agricultores familiares têm propostas aprovadas e venderão produção de alimentos no PAA — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Central de Beneficiamento e Comercialização da Agricultura Familiar e Economia Solidária (CBCAFES), equipamento público vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh) e Secretaria Executiva de Economia Solidária, promoveu nesta sexta-feira (1), na sede da unidade, em Sapé, a assinatura das propostas aprovadas em chamada pública pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) na modalidade Compra com Doação Simultânea (CDS), destinadas a grupos de produtores rurais dos municípios de Remígio, Casserengue, Mari e Sapé. Ao todo, 171 agricultores familiares serão beneficiados com mais de R$ 1,6 milhão – com a venda dos alimentos por eles produzidos e distribuídos entre núcleos dos Cras, Associações e Cozinhas Solidárias.

O Programa de Aquisição de Alimentos é uma iniciativa do Governo federal gerido na Paraíba pela Sedh que tem como objetivo garantir a compra da produção da agricultura familiar local e fortalecer redes de abastecimento alimentar. Os alimentos adquiridos são doados a famílias em situação de insegurança alimentar. Para isso, a Conab realiza chamadas públicas, por meio das quais agricultores familiares podem apresentar propostas para vender seus produtos, na modalidade de Compra Institucional, com dispensa de licitação, para diversos órgãos públicos e entidades. A ação garante o abastecimento de alimentos saudáveis e a geração de renda para a agricultura familiar.

Os municípios que receberão os produtos da Agricultura Familiar com a assinatura dessas propostas aprovadas na região são: Cubati, Mari, Itapororoca, Barra de Santa Rosa, Casserengue, Sapé e João Pessoa. Na ocasião, o Governo do Estado entregou aos agricultores 100 caixas monobloco de feira, 100 pallets e uma seladora a vácuo.

A secretária de estado do Desenvolvimento Humano, Pollyanna Werton, ressaltou a importância do Governo do Estado nesse processo. “Os recursos financeiros vêm da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), do Governo Federal, mas todo o assessoramento técnico é do Estado, isso conta muito com a qualidade do alimento, a produção, e esse direcionamento na cidade para as pessoas que mais precisam, garantir a compra, garantir mercado no público e no privado esse é o papel da política”, explicou.

“O Governo da Paraíba está fazendo o seu papel quando ele reconhece, quando ele chega perto, quando assume o risco de aporte em recursos financeiros através do PAA do Estado, garantindo também a compra dos produtos da agricultura familiar, isso importa”, finalizou a secretária.

O secretário executivo de Economia Solidária, Roberto Beltrão, enfatizou que “para a gente é sempre uma alegria estar aqui prestigiando o evento da agricultura familiar e a Economia Solidária está fazendo entregas também importantes a todos os agricultores. Estamos hoje doando equipamentos, justamente para dar dignidade a todos os agricultores e agricultoras deste município e região”.

O agricultor do assentamento Tiradentes, do município de Mari, João Carlos José, falou da importância da aprovação da proposta para a agricultura familiar. “Esse é um dos projetos que nos ajuda a ter uma renda a mais, ou seja, até uma principal renda para nós agricultores e outra que ajuda a fixar os jovens no campo”, observou.

Para Alane Maria Silva, agricultora familiar do assentamento Padre Gino, em Sapé, “o evento veio para garantir a publicidade de que os camponeses têm produção de alimentos de qualidade e que vão acessar uma política de Estado que vai dar garantia de sobrevivência mínima. No entanto, é uma renda a mais para as mulheres camponesas que precisam de recursos para poder continuar no campo com qualidade de vida”.

O prefeito municipal de Sapé, Sidnei Paiva, afirmou ser um entusiasta desse Programa. “Durante os últimos quatro anos de governo, executamos bastante essa compra direta, entregando produtos vindo da agricultura familiar para as pessoas mais carentes de Sapé. Então é um programa maravilhoso e saber hoje que a Conab chega disponibilizando já 1,6 milhão, isso só mostra que a gente vai ter muito trabalho esse ano, aonde todo esse recurso é disponibilizado para agricultura familiar e consequentemente repassar esses produtos para as famílias que mais precisam”, ressaltou.

Já o gerente de Operações da Conab na Paraíba, Anderson Mauricio do Nascimento, falou da relevância da parceria com o Governo do Estado. “São importantes contratos que nós vamos assinar, que vão beneficiar 171 agricultores, que vão fornecer seus alimentos para a Conab, e nós vamos doar esses alimentos para entidades sociais que estão vinculadas com essa questão do combate à fome e de assistência social. Esse momento é importante porque isso celebra a luta dos trabalhadores do campo, que produzem o alimento que alimenta nossa população e isso vai ser muito importante porque eles vão poder ter uma renda extra e conseguir cada vez mais se desenvolver” enfatizou.

A ação contou ainda com a Feira da Agricultura Familiar da Economia Solidária, que é realizada semanalmente pelo CBCAFES, espaço que acompanha e faz o assessoramento técnico de 10 empreendimentos locais e de municípios circunvizinhos.

Também participaram do evento representantes dos grupos de agricultores, associações, cooperativas, autoridades locais e estaduais, presidente do Consea, Conab, Empaer, Incra, prefeita de Mari, Lúcia de Fátima, entre outras autoridades.