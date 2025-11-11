terça-feira, novembro 11, 2025
Prefeitura oferece vagas para curso gratuito de Marketing Digital com ênfase em negócios online

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc) e do Programa Acessuas Trabalho, está oferecendo vagas para um novo Curso Digital Integrado, realizado em parceria com o Instituto Visão Inovar. A formação é totalmente gratuita e voltada para pessoas interessadas em empreender ou ingressar no mercado de trabalho digital.

As inscrições estão sendo realizadas presencialmente nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de cada região da cidade e seguem abertas enquanto houver vagas. Para participar, é necessário apresentar cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e número do NIS.

O curso reúne, em um único programa, seis módulos de capacitação nas áreas mais procuradas do marketing digital: Google Ads, Facebook Ads, Estratégias para Negócios Online, Presença Digital, Copywriting e Marketing Digital. Ao todo, são mais de 90 horas de conteúdo, distribuídas ao longo de três meses.

As aulas acontecerão presencialmente no Instituto Visão Inovar, localizado na Avenida Camilo de Holanda, nº 266, no Centro da capital. Duas turmas estão disponíveis: às terças-feiras, das 9h às 11h, com início no dia 12 de agosto, e às quartas-feiras, das 13h às 15h, com início no dia 6 de agosto. Cada turma conta com 10 vagas, totalizando 20 vagas disponíveis.

Segundo Kaline Guerra, coordenadora do Programa Acessuas Trabalho, a iniciativa visa ampliar as oportunidades de formação e inclusão produtiva para pessoas em situação de vulnerabilidade social. “Estamos conectando a população às novas demandas do mercado, principalmente no campo do empreendedorismo digital, onde há grande potencial de geração de renda e autonomia financeira”, destacou.

Serviço – Os endereços dos Cras e os telefones para contato estão disponíveis no site da Prefeitura, por meio desde link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/servico/centro-de-referencia-de-assistencia-social-cras/.

