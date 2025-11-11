Prefeitura de João Pessoa oferece 500 vagas para castração de animais



31/07/2025 |

20:00 |

44

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Cuidado e Proteção Animal (Secupa), disponibilizará, nesta quinta-feira (31), o agendamento de 500 vagas para castração de cães e gatos. Os procedimentos, que ocorrerão durante o mês de agosto, devem ser agendados exclusivamente pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.

As cirurgias serão realizadas pelas equipes do Castramóvel (unidade móvel de castração), da Clínica do Pet e do Hospital do Pet, estruturas mantidas pela gestão municipal para oferecer atendimento veterinário gratuito.

O secretário de Cuidado e Proteção Animal, Guga Pet, destacou a relevância dessa iniciativa. “Castrar o animal de estimação é um gesto de responsabilidade, não apenas com o seu pet, mas com toda a comunidade. Muitos animais abandonados passam por situações difíceis nas ruas devido à ausência de políticas como essa. Estamos construindo uma João Pessoa mais solidária e comprometida com o bem-estar animal”, afirmou.

Como fazer o agendamento – Para garantir uma vaga, os tutores devem seguir os seguintes passos: Baixar o aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ (disponível na App Store e Google Play); acessar a aba ‘Serviços’ e selecionar ‘Bem-Estar Animal’; clicar em ‘Agendamento de Castração’ e preencher as informações solicitadas.

A Secupa reforça que as vagas são limitadas e orienta que os interessados façam o cadastro o mais rápido possível.