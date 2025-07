Pedro é quem toma decisões na Paraíba, afirma Kassab à CBN

Foto: divulgação. Foto: divulgação

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, disse nesta terça-feira (29), que na Paraíba é o ex-deputado federal Pedro Cunha Lima quem tem o poder de tomar decisões sobre os rumos do partido para as eleições de 2026.

O posicionamento veio à tona após especulações de que o dirigente nacional estaria articulando um encontro entre o ex-deputado e o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), para a construção de uma possível aliança. “Na Paraíba, o comando é de Pedro. Não sou eu que aponto caminhos, e sim Pedro”, disse.

Pedro Cunha Lima assumiu a direção estadual do PSD no fim de abril, com a presença de Kassab, e tendo como missão “unir” as oposições na Paraíba. “Minha participação acontecerá em momentos que Pedro julgar conveniente”, reforçou Kassab à CBN.

O ex-deputado assumiu o comando do PSD na Paraíba com o enfraquecimento do PSDB no estado. Na época, Kassab já havia dito que as decisões políticas caberiam à instância estadual do partido.

Diálogos de Cícero com a oposição

Apesar da negativa de Kassab, Cícero abriu conversas com partidos da oposição, visando a construção de espaços para 2026, incluindoo PSDB, antigo partido de Pedro. O prefeito tenta se viabilizar como pré-candidato ao Governo do Estado.

Nesta segunda, (28), o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, confirmou o convite para o gestor ingressar no partido e disputar as eleições do próximo ano. O convite conta com o aval de lideranças locais da legenda.