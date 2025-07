o que se sabe até agora

Incêndio em Pedras de Fogo. Ewerton Correia/TV Cabo Branco

Um incêndio na região de Pedras de Fogo, na divisa com Itambé, em Pernambuco, destruiu completamente a estrutura de um supermercado na madrugada desta segunda-feira (28). O fogo teve início por volta das 22h do domingo (27) e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros da Paraíba e de Pernambuco por mais de 12 horas. A estrutura do prédio colapsou e precisou ser demolida na noite do mesmo dia, após apresentar risco iminente de desabamento. Não houve feridos.

Como foi o incêndio em Pedras de Fogo

Incêndio em Pedras de Fogo. Breno Alves/Divulgação/Imagens de drone

A causa do incêndio ainda é desconhecida e será investigada pela perícia técnica, que deve iniciar os trabalhos assim que o local for considerado seguro.

Combate ao incêndio no supermercado e estrutura colapsada

Incêndio em Pedras de Fogo. Reprodução/TV Cabo Branco

“Fomos acionados por volta da meia-noite desta madrugada e por conta da carga de incêndio o trabalho está tendo um pouco de dificuldade, porque a gente apaga o incêndio, porém ele volta a se regnir. O fogo está controlado, mas tem essa particularidade. A estrutura está colapsada, não há possibilidade de entrar no local, as lajes estão comprometidas e a qualquer momento essa estrutura pode cair”, comentou o tenente Marcos André, do Corpo de Bombeiros.

O Corpo de Bombeiros montou uma estrutura de apoio para que as equipes possam continuar atuando no combate ao incêndio. Um caminhão-pipa foi mobilizado para reforçar o abastecimento de água. Desde a meia-noite de segunda (28) os bombeiros da Paraíba e Pernambuco seguem na tentativa de controlar as chamas e fazer o rescaldo.

Comerciante lamenta incêndio em Pedras de Fogo e tenta recomeçar

Incêndio em Pedras de Fogo. Ewerton Correia / TV Cabo Branco

Mizael Rodrigues, comerciante e proprietário do supermercado, afirmou que mais de 30 pessoas trabalhavam na unidade e disse estar abalado com a situação. Nenhuma delas estava no estabelecimento no momento do ocorrido. Ele lamentou profundamente o incêndio e contou que ainda não sabe como irá conversar com os funcionários sobre o que aconteceu.

“Aqui tem mais de 30 pessoas, todas pessoas que não só precisam do trabalho, mas que são pessoas que me ajudam no dia a dia. Eu sozinho não faço nem 10% do que tem que ser feito, e sinceramente eu não sei nem como é que eu vou conversar com eles, não faço a mínima ideia. Não sei nem o que vou dizer, dizer o que?”, lamentou Mizael Rodrigues, proprietário do supermercado.

De acordo com Mizael, ele soube que haviam chamas no supermercado por volta das 22h do domingo, quando vizinhos avisaram o comerciante. Ele até chegou a abrir uma das portas do estabelecimento e, ao fazer a ação, encontrou muito fogo se espalhando pelo local.

“Era 22h quando a vizinha ligou para gente, vim para cá correndo. Cheguei aqui tinha muita fumaça, fogo, de fato, não estava vendo, era muita fumaça, mas ainda consegui abrir a porta que tem a chave, quando abri entendi que era fogo. Eu queria aproveitar o momento para agradecer a todo mundo que compareceu aqui, comerciante que veio aqui me ajudar, muitos amigos vieram me ajudar. Pessoas que nunca vi na minha vida estavam jogando água ali entro”, explicou Mizael Rodrigues.

Por meio de nota, a Prefeitura de Itambé afirmou que prestou todo o apoio necessário e manifestou solidariedade ao comerciante Mizael Rodrigues e aos colaboradores do supermercado.