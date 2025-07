Inscrições para os prêmios Professor Nota 1000 e Escola Nota 1000 são prorrogadas até 15 de agosto — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Educação (SEE-PB), prorrogou para o dia 15 de agosto até às 16h30, as inscrições para os prêmios Professor Nota 1000 e Escola Nota 1000. Para o prêmio Melhores do Ano não será necessário realizar o cadastro. A iniciativa visa reconhecer e valorizar as melhores práticas pedagógicas, de gestão escolar e os bons resultados educacionais obtidos ao longo do ano letivo de 2025 promovidas nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino da Paraíba. Os interessados podem realizar as inscrições no endereço eletrônico http://www.see.pb.gov.br/premios.

O Prêmio Professor Nota 1000 é voltado aos docentes em efetivo exercício na Rede Estadual e tem o objetivo de reconhecer e valorizar professores que promovem, de forma consistente e inovadora, a melhoria da aprendizagem dos estudantes, com base em evidências pedagógicas, indicadores educacionais e práticas alinhadas às diretrizes curriculares da rede.

Para participar, o professor deve apresentar um projeto pedagógico, um relatório de execução e um dossiê de resultados, todos com base em evidências educacionais e metodologias ativas. Os aprovados receberão o equivalente a uma remuneração mensal. Para mais informações sobre os requisitos, os professores podem acessar o edital aqui.

Já para o prêmio Escola Nota 1000 concedido às escolas que demonstrarem, com base em evidências documentais e dados oficiais, impactos positivos e consistentes na aprendizagem dos estudantes, no fluxo escolar, na frequência às avaliações institucionais, no planejamento pedagógico e na saúde administrativa da unidade de ensino.

Entre os objetivos do prêmio Escola Nota 1000 estão o fortalecimento da cultura de planejamento, acompanhamento e avaliação no âmbito da gestão escolar, com foco na melhoria do fluxo, da frequência e da proficiência das turmas atendidas.

A inscrição pode ser realizada online pelo endereço eletrônico http://www.see.pb.gov.br/premios/users/sign_in e deve ser feito por um profissional da equipe diretiva da escola, preferencialmente pelo gestor. O cadastro deve incluir documentos como o projeto de intervenção pedagógica, o relatório de execução, o dossiê de resultados e de gestão. A unidade vencedora receberá um investimento institucional para aplicação em ações escolares estratégicas.

Além dos prêmios para professor e escola, o Governo da Paraíba também vai premiar os Melhores do Ano. A ação será para reconhecer os maiores destaques da educação estadual em 2025. A seleção é feita a partir dos resultados consolidados nos prêmios anteriores e em indicadores educacionais oficiais e não será necessário fazer inscrição.

O intuito é de reconhecer e valorizar experiências educacionais, além de dar visibilidade aos desempenho dos professores, das escolas, das Gerências Regionais de Ensino (GREs) e também dos estudantes que se destacaram em programas, projetos, olimpíadas, eventos e iniciativas que promovem protagonismo, engajamento e excelência acadêmica.

Serão premiados:

* 16 professores com os melhores projetos por área temática;

* 16 escolas, uma por Gerência Regional de Educação (GRE);

* 3 GREs com melhor desempenho e 2 com maior evolução no ano;

* 16 estudantes do Ensino Médio com maior desempenho acadêmico.

Entre as premiações estão troféus, notebooks, intercâmbios nacionais e investimentos em unidades escolares e nas Gerências Regionais.