Programação da VI Semana Estadual de Controle Interno tem início nesta terça-feira, em João Pessoa — Governo da Paraíba

Nesta terça-feira (29), terá início a programação da VI Semana Estadual de Controle Interno, no auditório do Sebrae, no Bairro dos Estados, em João Pessoa. O evento é organizado pela Controladoria-Geral do Estado (CGE). A programação vai até a próxima quinta-feira (31).

O secretário-chefe da CGE, Letácio Guedes, ressalta a importância do evento para a troca de experiências exitosas no âmbito do Controle Interno. “A Semana de Controle Interno é um evento consolidado, onde ocorre o compartilhamento de boas práticas e experiências entre os diversos órgãos que compõe o Poder Executivo. Temos que ter em mente que o foco do controle é auxiliar no alcance dos objetivos da gestão em conformidade com a legislação”.

Aprimoramento da gestão

A programação dos três dias do evento oferece um panorama da constante evolução do CI na gestão estadual. “A programação deste ano demonstra a maturidade e a melhoria no ambiente de controle do Governo do Estado. O compartilhamento de boas práticas da Secretaria de Educação e da SUPLAN demonstra, acima de tudo, a maturidade profissional e o contínuo aprimoramento da gestão”, avalia o secretário-chefe da CGE.

Palestras e mesas-redondas

Em sua sexta edição, o evento abordará, entre outros, temas como ‘Desafios das Contratações Públicas’, com palestra de Fernando Baltar, da Advocacia-Geral da União (AGU); ‘Orientação para a Adequada Formalização dos Processos de Aquisição’, com palestra de Kalina de Andrade, da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Haverá também mesas-redondas como a ‘Gestão de Riscos em Obras: Desafios’, com Eudes Toscano, da CGE-PB, Rômulo Polari, da Cinep, e Victor Holanda e João Lucas, da Suplan.

No primeiro dia do evento, haverá palestras de Samire Dantas, da Central de Compras da Secretaria de Administração (‘Oficina de Contratações ON 001/2025 – Agilizando Processo de Contratação’) e de Eudes Toscano, da CGE, e Ricardo Anastácio, da Codada (‘Transparência, Contratos, Licitações e Integração PNPC’).

Conheça a programação completa clicando nas artes anexadas acima.

