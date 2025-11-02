Procissão de encerramento da 217ª Festa de Sant’Ana leva multidão às ruas de Currais Novos

Pela 217ª vez, a imagem primitiva da padroeira de Currais Novos, Sant’Ana, saiu pelas principais ruas do centro da cidade, levando milhares de pessoas em uma das maiores procissões já realizadas. Ao lado de Sant’Ana, o andor de São Joaquim, avós de Jesus.

Com a missa de encerramento presidida pelo Bispo da Diocese de Caicó, Dom Antônio Ranis, a celebração contou com a presença do Pároco de Sant’Ana, Padre Cláudio, padres de Currais Novos e da diocese, seminaristas, e da participação de autoridades do município e do Estado.

(Fotos: Ruth Xavier e DroneK CN)