Liga Mundial de Surfe terá novo formato em 2026 e final no Havaí

Outra novidade é o aumento do número de surfistas mulheres no início da temporada regular, que subirá das atuais 18 para 24 participantes. Já o torneio masculino seguirá começando com 36 homens. Após a nona etapa (Lower Trestles), serão contabilizados os sete melhores resultados de cada competidor. Quem se classificar após a nota de corte, disputará a pós-temporada, que inclui as etapas de Abu Dhabi (10ª) e Peniche (11ª). A 12ª e última etapa será a de Pipeline (Havaí), mas não será com o formato do Finals, adotado nas últimas edições, inclusive a atual, com os cinco melhores da temporada na disputa do título.

