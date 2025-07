Emlur monta operação de limpeza para festejos dos 440 anos de João Pessoa

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) montou uma operação para garantir a limpeza da cidade durantes os festejos dos 440 anos de João Pessoa. Mais de 300 agentes de limpeza executarão os serviços de varrição e coleta de resíduos nos locais de realização da Festa das Neves – Parque Solon de Lucena e Busto de Tamandaré – e da 5ª edição da Maratona Internacional de João Pessoa, que ocorrerá nos dias 2 e 3 de agosto.

Segundo o superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, antes dos eventos, os agentes da Emlur fizeram os trabalhos de roçagem, capinação e pintura de meio-fio para deixar os espaços limpos e organizados ao público.

Na programação dos shows do Parque Solon de Lucena, que começaram no último domingo (27), mais de 30 agentes de limpeza estão responsáveis pela varrição e coleta de resíduos. “Uma turma fica encarregada dos serviços durante os shows e outra, após as apresentações. No início da manhã seguinte, as equipes de varrição do Parque Solon de Lucena fazem novo repasse dos serviços”, explica Ricardo Veloso

O grande evento da programação pelos 440 anos de João Pessoa é o show do cantor Roberto Carlos, no Busto de Tamandaré, na terça-feira (5). Para a data, mais de 300 agentes de limpeza estarão responsáveis pela varrição e coleta de resíduos. “Algumas turmas vão trabalhar durante o show, mas a maior parte inicia a limpeza imediatamente após o show. Nosso objetivo é finalizar as ações ainda na madrugada”, observou o superintendente.

Maratona – No próximo sábado (2) e domingo (3), acontecerá a Maratona Internacional de João Pessoa, promovida pela Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer). A Emlur vai colocar uma turma de agentes para garantir a coleta de resíduos em cada dia de competição.

A Emlur vai ampliar o número de agentes de limpeza responsáveis pelos serviços de varrição da calçadinha e catação na faixa de areia das praias de João Pessoa, no final de semana que antecede o aniversário dos 440 anos da cidade. “Há uma expectativa de aumento do número de usuários nas praias, o que deve acarretar a geração de mais resíduos. Portanto, escalamos mais agentes para os serviços de limpeza”, explicou a engenheira Raissa Fernandes.