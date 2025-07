a guinada para as corretoras de valores

Um cenário muito comum quando falamos em fazer nossas economias renderem ainda é guardar dinheiro na famosa poupança. Sempre foi sinônimo de segurança. “Não rende tanto, mas aumenta um pouquinho e não sei mexer com investimentos diferentes. Deixa lá quieto”, dizem muitos. Nos últimos tempos, com os desafios econômicos característicos do Brasil e a disseminação de conhecimento sobre economia e investimentos, tanto as empresas quanto o cidadão comum começaram a perceber que era possível fazer o dinheiro render mais e melhor. Ou pelo menos ter mais ferramentas para isso. E não necessariamente com a ajuda dos bancos tradicionais e a assessoria de um gerente. Especialmente na última década, as corretoras de títulos e valores mobiliários (CTMV´s) estão trazendo uma transformação silenciosa, impulsionada por plataformas de investimentos inovadoras, que têm revelado um caminho alternativo – e frequentemente mais estratégico e rentável – para a construção e proteção do patrimônio.

Mas qual a diferença fundamental entre a orientação oferecida pelo gerente bancário de longa data e o suporte de uma assessoria especializada de uma corretora independente? Segundo o Líder Comercial da XP Investimentos na Paraíba, Hugo Cirne, um assessor de investimentos de uma corretora está focado nas necessidades do cliente com os produtos certos e as estratégias corretas, e não apenas em bater metas pré-estabelecidas da própria empresa, como muitas vezes ocorre com os bancos tradicionais. Cirne, que começou a carreira em um banco, garante que as corretoras crescem quando apresentam os melhores resultados a quem elas assessoram, com “olho no olho” e atendimento muito personalizado, incluindo a estratégia de ampliar a presença para o máximo de cidades paraibanas que necessitarem de pelo menos um assessor. “O que o que vai fazer realmente a diferença é o cliente de Cajazeiras ser atendido por um assessor de Cajazeiras que conhece ele, conhece a cidade, conhece sua família e vai estar levando o melhor investimento para ele”, afirma Hugo Cirne.

Hugo Cirne começou a carreira em um banco tradicional. (Foto: Reprodução XP)

Investir no mercado financeiro é só para rico?

Para os assessores de investimentos, a resposta é “de jeito nenhum!”. “As pessoas podem investir começando com pouco, quem é dona ali, de repente, do seu mercadinho, quem é um funcionário público ou quem tem uma renda sobrando. O principal pilar aqui é iniciar com a educação financeira básica para todos. E aí quando a pessoa cria a cultura de cuidar do dinheiro de uma maneira diferente, naturalmente os investimentos vão ficar na mira”, garante Cirne. Uma corretora independente funciona como um “supermercado de investimentos”, disponibilizando produtos de centenas de gestoras e instituições financeiras, enquanto os bancos comuns trabalham com produtos limitados. As corretoras trazem desde CDBs de diversos bancos, LCIs/LCAs, debêntures, fundos de Investimento (multimercado, ações, renda fixa, hedge funds) com as mais variadas estratégias, ETFs, ações da bolsa e BDRs, opções de previdência privada, tesouro direto e outros.

Transição de carreira para o mercado financeiro

Quando bancos e outras empresas privadas vão contratar profissionais da área financeira, geralmente exigem a formação em Economia, Contabilidade ou Administração, áreas totalmente afins à rotina dessas instituições. Mas a expansão das corretoras trouxe uma realidade curiosa ao mercado, que é o interesse de profissionais de outras áreas pela área financeira e também a disposição das empresas em não perder um talento que vem de outra profissão. Um bom exemplo disso é o atual assessor de investimentos, Flávio Gouveia. Há poucos anos ele era profissional de Educação Física, mais precisamente um personal trainer. Sim, ele transformou o gosto pela administração das próprias finanças em uma nova profissão.

A gente procura profissionais que têm a nossa cultura, que tem um comercial muito forte, que a gente vai colocar na Universidade XP para transformarem-se em assessores de investimento de qualidade. Hugo Cirne – Líder Comercial da XP Investimentos na Paraíba

Sua transição para o mercado financeiro não foi um salto no escuro, mas uma evolução natural de suas habilidades de relacionamento, empatia e cuidado com o cliente. “A intenção era a mesma: o atendimento o mais personalizado possível, dentro dos interesses e objetivos do cliente”, explica Flávio. As capacidades desenvolvidas como personal – como definir metas individualizadas, criar planos de ação, monitorar o progresso, promover disciplina e motivar a consistência – são diretamente transferíveis para a assessoria financeira. A XP, por sua vez, buscava profissionais com esse perfil de atendimento de qualidade e foco no cliente, algo que ele já praticava na área da saúde, onde a proximidade e o acompanhamento individual são essenciais para resultados duradouros.

Flávio Gouveia saiu de personal para assessor de investimentos e faz sucesso na nova profissão. (Foto: Plínio Almeida)

Hoje, Flávio é reconhecido não apenas pela sua performance – estando entre os melhores assessores da XP Investimentos no Brasil – mas também como um profissional com potencial para alçar voos ainda maiores. “Eu estou sempre aberto ao que a empresa estiver vendo, para ser direcionado a uma área de treinamento, capacitação de novos assessores. Mais recentemente, meu superior lançou a possibilidade de liderança junto a ele”. Quem atuava na saúde física agora mostra que também sabe gerenciar a qualidade de vida financeira dos clientes, pavimentando, ao mesmo tempo, a própria jornada.