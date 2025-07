PODER LEGISLATIVO DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ INICIA ATIVIDADES EM 2023 COM PRESENÇA DE REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO

Se tem algo que nos enche de orgulho é o trabalho que estamos desenvolvendo em prol do homem e mulher do campo. Até o presente momento já entregamos 33 novos mata-burros e quase 40 novos reservatórios em nossa zona rural. Além disso, conseguimos viabilizar junto a FUNASA, através do ex-deputado federal e atual vice-governador, Walter Alves, a

No início deste ano realizamos Processo Seletivo Simplificado para contratação de servidores. Logo em breve será necessário realizarmos mais um concurso público para suprirmos as demandas de nosso município e de nosso IPREV, porém esse é um debate que ainda precisa ser amadurecido.

“Não sou nem otimista, nem pessimista. Os otimistas são ingênuos, e os pessimistas amargos. Sou um realista esperançoso. Sou um homem da esperança.”. Com esta reflexão de Ariano Suassuna, dou início a prestação de contas de 2022 e as perspectivas de nossa gestão para 2023.

Esses desafios só aumentam a vontade de lutarmos ainda mais por nossa São José do Seridó, pois sabemos que aqui é um verdadeiro celeiro de oportunidades e de pessoas do bem. Somos gratos pelo apoio irrestrito que esta Casa Legislativa oferece à nossa gestão. Independente de vossas excelências serem de situação ou oposição, tenho certeza que todos lutam por um único objetivo, que é a melhoria de nosso município.

Com a baixa arrecadação, motivada pelas constantes quedas de ICMS e FPM, de julho de 2022 até a presente data, nosso município já perdeu em torno de R$ 600 mil, uma média de R$ 70 mil por mês. Para piorar: as expectativas da Confederação Nacional dos Municípios não são as melhores. Teremos um 2023 com turbulências econômicas, de baixa arrecadação e de crise.

Mal superamos uma pandemia e já fomos premiados com uma crise financeira sem precedentes causada pela falta de planejamento, pela ausência de políticas públicas efetivas no combate à inflação e também por medidas econômicas eleitoreiras do Governo Federal que muito mal fizeram aos cofres dos municípios de nosso país.

De peito aberto, apesar dos avanços que alcançamos, sou bastante franco com todos vocês: nunca foi tão difícil administrar nossa São José do Seridó. Tenho a experiência de 3.708 dias à frente da gestão de nosso município, mas nunca vi tanta dificuldade. É importante que todos fiquem cientes desta situação.

Pois bem, aqui chegamos. Com muita luta e muita fé em nosso glorioso padroeiro São José já são 10 anos administrando nosso querido e amado município. Chegamos ao terceiro ano, de nossa terceira gestão, com 50,7% de nosso Plano de Metas concretizado. Alcançamos a marca de 95 metas viabilizadas, de forma parcial ou com ações em pleno andamento, nestes 25 meses de gestão.

“Seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, […], tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá.”, Ayrton Senna.

Estiveram presentes no encontro os vereadores José Carlos Dantas (presidente da Câmara), Siêne Dantas, Clayton Sá, Mininin de Chico Gago, Daniel Costa, Borrego Dantas, Joãozinho da Mercedinha, Arhur Kaxopa e Joseni Medeiros; além do prefeito Jackson, do vice Ricardo e dos demais representantes da Gestão Municipal de São José do Seridó, dentre outros.

Nesta segunda-feira (27) o Poder Legislativo de São José do Seridó deu início aos trabalhos no ano de 2023. A abertura do ano Legislativo se deu com a leitura da mensagem anual, proferida pelo vice-prefeito Ricardo Medeiros, que recebeu a missão do prefeito Jackson Dantas.

Outra importante ação nesta área energética, foi a implantação de placasde energia solar na Associação de Águas e Comunicação. Esta demanda foiviabilizada graças a emenda parlamentar, no valor de R$ 50 mil, destinadaao nosso município pelo deputado estadual Nelter Queiroz.

Nossa gestão também foi responsável pela criação e condução do projeto

“Colorindo a Terra da Bonita”, que está requalificação a pintura de prédios

e de outros equipamentos públicos. Através desse projeto, até o presente

momento já foram revitalizados em torno de 14 prédios e espaços públicos. No momento estamos concluindo a revitalização da pintura do CEMEI Maria

de Medeiros Dantas.

Vale destacar também que melhoramos a infraestrutura do Cemitério

Público, que teve sua área ampliada em 230m2, e viabilizamos também a

reforma desta Câmara de Vereadores. Faço um destaque para o vereador e

ex-presidente Mininin de Chico Gago que, mediante muito esforço,

economizou recursos na ordem aproximada de R$ 160 mil e que nos ajudou

a construir esta nova sede de nosso Legislativo. O valor final da obra fugiu

e muito da previsão inicial, porém todo nosso esforço valeu a pena.

A parceria firmada entre nossa gestão e o então ministro do

Desenvolvimento Regional e atual senador, Rogério Marinho, viabilizou a

pavimentação asfáltica em frente ao Ginásio de Esportes Pedro Laurentino

de Medeiros e em quase totalidade da rua Francisco Justino Dantas, no bairro

Nova Bonita.

Esta parceria também viabilizou a duplicação dos calçadões de

caminhada na RN-288. E por falar em RN-288, a parceria firmada entre

nossa gestão e o Governo do Estado viabilizou melhoria asfáltica no trecho

urbano desta rodovia; faltando apenas a reimplantação das lombadas.

Adentrando a parte ambiental, o zelo com o meio ambiente também foi

carro-chefe, de nossa gestão, ao longo do ano passado.





Nesse segmento, nossa gestão deu sequência ao processo de arborização urbana; ao processo

de manutenção e melhoria da infraestrutura do aterro controlado; expandiu e

fortaleceu o projeto Guardiões da Natureza; realizou trabalhos de educação

ambiental; envolveu instituições públicas para incrementar a coleta seletiva;

disponibilizou tambores de lixo na Praça Valentim Gomes (Praça da

Tamarineira); e adquiriu dois equipamentos de poda e dois de roço para

assegurarmos velocidade na limpeza e poda do mato urbano.

Finalizo nossa explanação sobre obras e meio ambiente dando o merecido

destaque ao então ministro Rogério Marinho que destinou, ao nosso

município, um carro coletor de resíduos sólidos no ano de 2021. Este veículo

começou a ser utilizado, de fato, no início do ano passado e muito tem

contribuído para a limpeza de nosso município.

Para 2023, será meta de nossa gestão darmos andamento aos processos

aqui citados na melhoria da iluminação urbana, na recuperação de prédios e

espaços públicos, na implantação de pavimentação e no zelo do meio

ambiente. Em virtude do sucateamento de nossa frota de veículos, nossa

gestão deixou a desejar na recuperação das estradas no ano passado, mas

para este ano, se Deus quiser, resolveremos este gargalo.

Importante frisarmos também que, para 2023, já temos licitados recursos

na ordem de R$ 800 mil para pavimentação de diversas ruas. Estes recursos

foram destinados ao nosso município pelo ex-deputado federal e atual vice-governador, Walter Alves e pelo então ministro do Desenvolvimento

Regional e atual senador, Rogério Marinho.

Esses recursos estão empenhados e se encontram em análise na Caixa

Econômica Federal, porém, infelizmente, não temos a confirmação se estes

serão pagos, pois foram oriundos de Emendas de Relator; fonte de recursos

parlamentares que foi cancelada pelo Governo Federal.

• SEJEL

Nossa gestão vem se esforçando ao máximo para realizar festejos

populares. Temos consciência de que nossa população anseia por este tipo

de evento. Mesmo com todas as dificuldades, em 2022 realizamos a

tradicional Festa dos Costureiros, em maio; o São João Itinerante, em junho;

a Festa de São José, em setembro; a Festa das Crianças, em outubro; e

apoiamos a realização dos Festejos de Santa Luzia, na Caatinga Grande, em

dezembro.

Agora em 2023 já realizamos a Festa de Nossa Senhora da Luz, no início

deste mês e nos esforçaremos para que outros eventos aconteçam ao longo

do ano, desde que esses não comprometam nossas finanças e nem nossos

compromissos com funcionários e fornecedores.

Mudando o foco de nossa prestação de contas para a área esportiva,

pontuaremos uma questão complicada que é o nosso campo de futebol. Se

Deus quiser, até o final de abril, abriremos aquele equipamento esportivo

para nossa população. Infelizmente, neste primeiro momento, não o

entregaremos do jeito que queremos e nem do jeito que nossos desportistas

merecem, mas do jeito que será possível.

Por enquanto, a novidade será a implantação de telas por trás das traves

para evitar que as bolas causem acidentes na RN-288 ou aos moradores

daquele entorno. Tínhamos quase R$ 1 milhão garantidos para serem

investidos agora em 2023, porém, após o cancelamento das Emendas de

Relator, ficamos com apenas R$ 300 mil; recursos esses que estão em nosso

caixa desde 2021 e que foram encaminhados por Walter Alves.

O amigo, ex-deputado federal e atual vice-governador, nos garantiu ano

passado que, no Orçamento Geral da União deste ano, em suas últimas

emedas parlamentares, direcionaria mais R$ 400 mil para que, junto com os

R$ 300 mil que já temos, possamos implantar as melhorias que nosso Campo

de Futebol tanto carece: terraplanagem, grama, iluminação e arquibancadas. Agora é aguardarmos a sorte para que mais nenhum contratempo aconteça.

Mudando o foco para a Quadra de Esportes da Caatinga Grande, se Deus

quiser, até o final de março, entregaremos aquele tão aguardado equipamento

esportivo para a comunidade. A entrega das etapas que cabiam a construtora

– piso, cobertura e banheiro – atrasou um pouco. Estas etapas deveriam ter

sido entregues em dezembro, porém só ficaram prontas em meados de

janeiro.

Após a finalização do piso, da cobertura e do banheiro, nossa gestão

assumiu a obra, que está em processo de conclusão. Ficamos responsáveis

pela reconstrução das arquibancadas, pela implantação da rede elétrica, pela

instalação da iluminação e pela melhoria de toda aquela murada que existe

ao redor da quadra.

A conclusão daquela obra está seguindo o ritmo que nossas finanças

permitem e, como já disse anteriormente, até final de março, entregaremos

um equipamento novinho para a querida população da Caatinga Grande.

Aquela obra custou em torno de R$ 320 mil, sendo R$ 200 mil de emenda

do amigo e deputado estadual, Nelter Queiroz e aproximadamente R$ 120

mil de contrapartida financeira dada por nossa gestão.

Digo sem medo de errar que 2022 foi o ano do esporte em nosso

município. Tivemos a realização de 10 eventos esportivos aqui em São José

do Seridó, além do apoio constante na participação de nossos atletas em

eventos realizados em municípios da região.

Além disso, conseguimos duplicar os calçadões da RN-288 e

implantamos novos campinhos pela cidade. Não podemos esquecer de citar

a continuidade do projeto Bola da Vez, importante iniciativa social que

envolve os jovens de nossa São José do Seridó. Para 2023, continuaremos

apoiando nosso esporte e nossos atletas, e, realizaremos, mais uma vez,

vários eventos esportivos.

• SESAD

De longe a Secretaria Municipal de Saúde é a que mais temos ações a

apresentar, mas também é onde temos os maiores gargalos em nossa gestão.

As dificuldades enfrentadas pelo Sistema Único de Saúde, nosso SUS, não é

exclusividade de nosso município, mas sim de todos os municípios de nosso

país.

Temos contato direto com gestores de todas as regiões de nosso Rio

Grande do Norte. É praticamente uma regra: a saúde vem onerando e muito

todos os municípios, tirando o sono de nossos gestores. Um financiamento

que era pra ser tripartite – federal, estadual e municipal – recai quase que,

praticamente, nas costas dos municípios.

Desde o ano de 2010 que o Governo do Estado está em atraso com o

financiamento da Atenção Básica e da Farmácia Básica, sem contar que a

tabela SUS e os recursos encaminhados pelo Governo Federal, há tempos,

não condizem com a realidade.

Para se ter ideia do empenho de nossa gestão na saúde, só em 2022

nós já investimos R$ 820 mil em emendas parlamentares no custeio da saúde,

fora os gastos constitucionais. Esses recursos foram utilizados para

pagamento da escala de plantão médico, para realização de exames, na

compra de medicamentos e de outros insumos, o que nos proporcionou ao

longo do ano uma confortável estrutura nesta área, mas que, mediante o não

pagamento de emendas, estamos na contenção de despesas até que, emendas

prometidas para o Orçamento Geral da União de 2023, cheguem ano nosso

município.

O ano de 2022 também foi marcado por vários avanços viabilizados

por nossa gestão, onde podemos citar: readequação do antigo Centro Covid

para abrigar a ESF 2; realização de atividades dos grupos de gestantes e de

tabagismo; realização da I Conferência Municipal de Saúde Mental;

aquisição de caminhonete Toro, fruto de emenda do deputado federal Benes

Leocádio; aquisição de ambulância de grande porte, fruto de emenda do

deputado Beto Rosado que foi viabilizada pelos vereadores do PP; realização

de atendimentos do Programa Saúde do Trabalhador; ações do Programa

Saúde na Escola; contratação de fonoaudióloga; entrega de 501 dentaduras;

contratação de psicólogo infantil; implantação de atendimento nutricional na

Caatinga Grande; contratação de médicos plantonistas com escala de 24h x

7 dias por semana; contratação de pediatra; aquisição de equipamentos de

saúde bucal (um ultrassom, dois kits odontológicos e uma câmera escura de

raio-x); realização de 177 mamografias; realização de exames de pré-natal;

pactuação com o SAMU; e pactuação de cirurgias oftalmológicas, dentre

outras cirurgias eletivas.

Desde o ano passado já temos recursos na ordem de R$ 200 mil, do

senador Styvenson Valentim, que já se encontram em sistema e estamos

aguardando pagamento para voltarmos a turbinar o custeio da saúde. Nessa

área, já temos apalavrados também, para 2023, recursos na ordem de R$ 800

mil, do ex-deputado Walter Alves.

Temos assegurados também recursos para aquisição de uma Van, que

também foram direcionados por Walter Alves, e que estão em processo

administrativo. Outro veículo que também temos assegurado e que também

está em processo administrativo é uma ambulância de grande porte, semiintensiva, que nos foi garantida pelo deputado Nelter Queiroz em 2022.

Também temos mais um outro veículo que chegará para a Secretaria

Municipal de Saúde, da marca Citröen, que já foi adquirido, graças emenda

do ex-deputado federal Rafael Motta e que estamos aguardando questões

burocráticas para sua entrega.

Para chegar também temos um aparelho de ultrassom, garantido

graças a uma emenda da deputada federal Natália Bonavides, pleiteada pelo

PT local. A ordem de compra deste equipamento já foi dada e a empresa

vencedora do processo licitatório garantiu entrega deste aparelho até final de

março.

• ASSISTÊNCIA SOCIAL

A área social tem total atenção de nossa gestão. Ao longo de 2022

priorizamos a realização de programas, projetos e serviços de atendimento a

crianças, adolescentes, idosos e famílias em situação de risco de

vulnerabilidade social. Conseguimos viabilizar a entrega de mais de 550

cestas básicas e mantivemos convênio com a APAE Caicó para

assegurarmos atendimento as nossas crianças portadoras de necessidades

especiais.

Também realizamos mais de 30 cadastros de empresários informais e microempreendedores individuais ao Programa Microcrédito do

Empreendedor, bem como realizamos a inscrição de 200 novas famílias no

Cadastro Único ao mesmo tempo em que fizemos a atualização de mais de

800 famílias no CadÚnico.

A realização de campanhas educativas voltadas à prevenção da gravidez

na adolescência, ao abuso e à exploração sexual, ao combate ao trabalho

infantil, ao enfrentamento da violência doméstica contra as mulheres e de

enfrentamento a violência contra o idoso, também foram ações de nossa

gestão ao longo do ano passado. Realizamos também a II Semana Municipal da Mulher, a Semana do

Bebê, a III Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,

e comemorações pelo Dia da Criança e Natal do Programa Criança Feliz.

Também atuamos na retomada das atividades de distribuição do leite do

Programa Leite Potiguar e na realização de oficinas de capoeira e canto coral.

Na Caatinga Grande, iniciamos as atividades de atendimento ao público

do Cadastro Único bem como as atividades do Serviço de Convivência e

Fortalecimento de Vínculos, ambas no prédio do Porta de Saída.

Iniciamos também as atividades do Programa Criança Feliz, realizamos a

manutenção e ampliação dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de

Vínculos, garantimos assistência jurídica integral e gratuita para pessoas

carentes, reformamos o Prédio Porta de Saída da zona urbana e realizamos a

manutenção do programa Auxílio Brasil, dentre outros.

Efetuamos a manutenção, regulamentação, fortalecimento e formação

continuada dos Conselhos Municipais da Assistência Social como também

dos seus fundos. Foram concedidos benefícios a famílias carentes oriundas

do Cadastro Único e/ou beneficiárias do Auxílio Brasil, através de

atualização de lei municipal de benefícios eventuais.

Proporcionamos educação permanente para todos os trabalhadores do

SUAS, bem como o acompanhamento de são-josé-seridoenses em situação

de risco social e pessoal e a averiguação, junto aos conselhos municipais, de

irregularidades no Cadastro Único e Programa Auxílio Brasil.

Agradecemos de público aos vereadores Daniel, Mininin e Clayton pela

viabilização de emenda parlamentar, no valor de R$ 100 mil, junto a

senadora Zaneide Maia, que foi destinada para custeio do Palácio da

Sabedoria.

Para 2023 almejamos a realização de eventos, campanhas temáticas,

capacitações e cursos profissionalizantes, além da criação de novos

conselhos e programas. Lutaremos também pela estruturação da proteção

social especial do SUAS, pela elaboração do Plano Municipal

Socioeducativo, pela atualização cadastral das famílias do Cadastro Único e

pela regularização do Fundo Municipal da Pessoa Idosa, dentre outros.

Temos um FIAT Cronos, que já está comprado, através de uma emenda

do deputado federal Benes Leocádio. Estamos apenas aguardando seu

emplacamento para que possamos realizar essa entrega. E por falar em

entrega, estamos dando os ajustes finais na pintura, na parte elétrica e nos

letreiros de identificação para entregarmos as obras de reforma, ampliação e

modernização de nosso CRAS, até o final de março, nossa gestão pretende

inaugurar aquela grandiosa obra social, ainda neste mês e, junto com ela,

entregar a documentação das residências do Conjunto João Amaro. E por

falar na entrega de documentações de casas de conjuntos habitacionais, em

2022 entregamos aos proprietários as documentações dos conjuntos Modesto

Medeiros e Paulo Sabino da Costa.

• SETURDE

Chegou a vez de informarmos ações da Secretaria Municipal de

Turismo e Desenvolvimento Econômico. Instalamos esta Secretaria para

ajudar a desenvolver ainda mais nosso município. Apesar de seu pouco

tempo de atuação, já podemos pontuar alguns avanços: implantação do

“Projeto SEBRAE Cidade Empreendedora”, implantação da Sala do

Empreendedor, nomeação de agente de desenvolvimento local, estímulo à

formação de microempreendedores individuais, e monitoramento e

articulação de linhas de crédito para microempreendedores locais.

É meta para 2023 aperfeiçoarmos ainda mais as ações dessa Secretaria

em suas duas frentes: turismo e desenvolvimento econômico. Para fomentar

nosso turismo, já temos apalavrados R$ 550 mil para a construção de praças,

sendo R$ 350 mil do deputado Nelter Queiroz, para a construção de diversas

praças na rua Manuel Louro, entre a Igreja Matriz de São José e o Cemitério

Público; e R$ 200 mil para a construção de praças na Caatinga Grande,

emenda conquistada pelo vereador Clayton Sá junto ao deputado federal

Benes Leocádio. Ambos os recursos serão inseridos, respectivamente, no Orçamento Geral do Estado e no Orçamento Geral da União de 2023.

• SEGURANÇA PÚBLICA

Ainda não temos uma estrutura voltada à segurança pública, mas é

importante que reforcemos aqui nosso trabalho nesta área, que gera debate

em nosso município. Citamos aqui, anteriormente, ações do “projeto São

José do Seridó + Iluminada”, que estamos fazendo um grande esforço,

através do investimento de recursos próprios, para ampliarmos todo nosso

parque de iluminação pública.

Com base em estudos realizados em nosso país, os quais nossa gestão teve

acesso, constatamos que a melhoria da iluminação pública reduz em quase

40% a criminalidade. Desta forma, não estamos medindo esforços para que

nossa cidade e comunidade rurais fiquem cada vez mais iluminadas.

Nessa seara da administração, ainda podemos citar nosso esforço para

reformarmos a Delegacia de Polícia de nossa cidade, que é uma obrigação

constitucional do Governo do Estado, mas que foi assumida por nossa

Gestão. Com esta ação, asseguramos dignidade aos policiais que aqui estão

destacados. Além disso, podemos também citar convênio com o Governo do

Rio Grande do Norte, via Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa

Social, para garantirmos as rondas policiais que acontecem em nosso

município.

São medidas como essas que estão contribuindo com ações básicas de

segurança em nossa São José do Seridó, volto a destacar, obrigações

constitucionais do Governo do Estado, mas que foram assumidas por nossa

gestão. Em 2023, continuaremos a parceria com a Polícia Militar e com

investimentos em iluminação, e, se conseguirmos concluir o processo de

modernização e ampliação de nosso parque de iluminação pública ainda este

ano, vamos direcionar esforços para viabilizarmos recursos e implantarmos

sistema de videomonitoramento em 2024.

• AGRADECIMENTOS

Todo nosso trabalho é fruto de uma parceria forte com nossa população,

com nosso vice-prefeito Ricardo Medeiros, com os vereadores José Carlos,

Siêne Dantas, Clayton Sá, Mininin de Chico Gago, Daniel Costa e Burrego

Dantas; com todos auxiliares de nossa equipe; com nossos parceiros a

exemplo do deputado estadual Nelter Queiroz, do vice-governador Walter

Alves, do deputado federal Benes Leocádio, do senador Rogério Marinho e

porque não citar também os senadores Styvenson Valentim e Zenaide Maia,

e também a governadora Fátima Bezerra que, de alguma forma, ajudaram

nossa São José do Seridó.

Estendo também o sucesso de nossa gestão aos vereadores Joãozinho,

Arthur e Solteiro que, mesmo sendo oposição, contribuem conosco nos

debates democráticos realizados aqui na Câmara de Vereadores e,

juntamente com seus parceiros, a exemplo dos deputados federais Natália

Bonavides, Rafael Mota e Beto Rosado, também ajudaram nosso município

com recursos em 2022.

Pedimos aos vereadores de oposição que voltem a procurar seus

parlamentares. É importante que todos consigam mais recursos para nosso

município e para nosso povo, principalmente na área da saúde. Não tenho

nenhum tipo de problema em dar crédito a quem merece.

Encerro essa mensagem com uma reflexão da escritora Cora Coralina: “O

que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada. Caminhando e

semeando, no fim, terás o que colher”. Dia após dia semeamos o bem, pois

não exercemos a gestão pública pensando nas próximas eleições, mas

gerenciamos com muito amor e zelo, nossa São José do Seridó, pensando

nas próximas gerações e almejando um futuro melhor para nosso povo.

Agradeço a todos pela paciência e atenção que nos foi dispensada.

Tenham a certeza de que São José do Seridó está sendo levada a sério. Muito

obrigado a todos e viva nossa tão querida e amada, São José do Seridó!

São José do Seridó, 13 de fevereiro de 2023.

Jackson Dantas

Prefeito Municipal