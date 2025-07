Em Taperoá, vice-governador Lucas Ribeiro entrega passagem molhada e participa do Dia D da Fazenda Carnaúba — Governo da Paraíba

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, esteve nesse sábado (26) no município de Taperoá, no Cariri paraibano, onde participou de agenda institucional marcada por entregas e ações voltadas ao desenvolvimento rural. Durante a visita, Lucas Ribeiro inaugurou a passagem molhada da Comunidade Campo do Cocho, beneficiando diretamente 97 famílias que moram no local e mais de 4 mil pessoas que transitam na região.

“Quando chovia muito ninguém passava. É um caminho que serve para a gente como acesso para outras cidades também. É um sonho antigo nosso, de décadas, ter uma solução para isso. É gratificante e estou muito feliz”, comemorou a aposentada Francisca Bonifácio.

Com 118 metros de extensão e investimento superior a R$ 775 mil, a obra representa um avanço significativo para a mobilidade e a segurança da população rural, especialmente no período chuvoso. A estrutura garante o escoamento da produção agrícola, o transporte escolar e o acesso a serviços essenciais de saúde e assistência social para dezenas de famílias da zona rural de Taperoá.

“Essa é uma obra que tira comunidades do isolamento, garante dignidade e fortalece a agricultura familiar, que é uma das grandes prioridades do nosso governo. O tamanho da gratidão que a gente viu aqui mostra o quanto essa obra muda a vida dessas pessoas. Esse é um governo que faz a Ponte do Futuro, lá na grande João Pessoa, mas também realiza centenas de passagens molhadas como essa aqui, que para essas comunidades representa também desenvolvimento e qualidade de vida”, destacou o vice-governador Lucas Ribeiro durante a solenidade de entrega.

A construção faz parte do Projeto Cooperar, por meio do PB Rural Sustentável. “Essa obra integra um conjunto de 250 passagens molhadas dentro do Projeto Cooperar, pelo PB Rural Sustentável, e que tem tirado muitas comunidades do isolamento. São obras importantíssimas. Estamos aqui atendendo e ouvindo outros pleitos dessa comunidade”, afirmou o secretário executivo da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento do Semiárido (Seafds), Bivar de Sousa. A solenidade contou ainda com a presença do deputado federal Gervásio Maia e de lideranças locais.

Dia D – Fazenda Carnaúba – O vice-governador também participou do tradicional Dia D da Fazenda Carnaúba, um dos principais eventos de valorização da pecuária e do semiárido na região. O evento conta com apoio institucional do Governo do Estado da Paraíba, Sebrae e outros parceiros públicos e privados. Realizado entre os dias 24 e 27 de julho, o Dia D tem como objetivo compartilhar conhecimentos, tecnologias e experiências bem-sucedidas desenvolvidas na própria fazenda, incentivando a replicação de práticas produtivas sustentáveis em outras regiões.

“O Dia D da Fazenda Carnaúba não é apenas um evento agropecuário, é uma celebração da capacidade de transformar o semiárido com tecnologia, cultura e tradição. É um exemplo de como o sertão pode produzir com excelência e dignidade. Por isso a nossa gestão chega junto de atividades como essa para incentivar e gerar retorno ao nosso estado”, destacou Lucas Ribeiro.

Entre os destaques da edição 2025 estão o leilão de animais das raças Sindi e Guzerá, palestras técnicas sobre pecuária no semiárido, exposição de bovinos, ovinos e caprinos, visitas técnicas à produção de queijos artesanais, além de atividades culturais com música, gastronomia regional e valorização das tradições do sertão.

Também prestigiaram o evento o secretário de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, Joaquim Hugo; a secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas; além de técnicos, criadores, produtores e estudantes da região.