TV Brasil mostra jogo Brasil X Colômbia pela Copa América Feminina

A TV Brasil transmite o quarto jogo da seleção brasileira na Conmebol Copa América Feminina 2025 nesta sexta-feira (25), às 21h. A emissora pública leva ao ar as emoções do duelo Brasil x Colômbia pela quinta e última rodada da fase de grupos do torneio disputado em Quito, capital do Equador, às 20h45, em sinal aberto, para todo o país, logo após a novela Sangue Oculto.

O app TV Brasil Play também exibe em tempo real o confronto no estádio Banco Guayaquil, que marca o término da participação do elenco canarinho na primeira etapa da competição. A partida tem a narração de Luciana Zogaib e comentários de Brenda Balbi e Rachel Motta.

O canal acompanha todos os jogos do Brasil na busca pelo título.

RESULTADO DO SORTEIO LOTOFÁCIL 3452 DE HOJE SEXTA (25/07)

RESULTADO DO SORTEIO DUPLA SENA 2838 DE HOJE SEXTA (25/07)

Campanha invicta

Com a vaga garantida nas semifinais, após ganhar suas três partidas e conseguir nove pontos na tabela do Grupo B da Conmebol Copa América Feminina 2025, o Brasil disputa com a Colômbia o primeiro lugar da chave. Se empatar o confronto direto, a seleção canarinho assegura a liderança. O rival só toma a posição em caso de vitória sobre o Brasil.

O elenco treinado pelo técnico Arthur Elias venceu com autoridade os três duelos disputados na competição. A campanha iniciou com o 2 x 0 sobre a Venezuela com gols de Amanda Gutierres e Duda Sampaio.

Na sequência, a Amarelinha goleou a Bolívia por 6 x 0. Balançaram as redes Luany com dois gols, Kerolin com três tentos e, novamente, Amanda Gutierres. Na última partida, a seleção canarinho superou o Paraguai por 4 x 1 e carimbou a classificação para as semifinais com uma rodada de antecedência e 100% de aproveitamento. Yasmin, duas vezes, Amanda Gutierres e Duda Sampaio marcaram pelo país. A paraguaia Claudia Martínez descontou ao fazer o primeiro gol sofrido pelo Brasil na competição.

A tabela do Grupo A do torneio é parecida. A Argentina também está na primeira colocação com os mesmos nove pontos do Brasil e a classificação confirmada. O Chile ocupa a vice-liderança com seis pontos. A segunda vaga ainda é disputada por Equador e Uruguai que dividem a terceira posição com quatro. Sem pontos conquistados, o Peru está eliminado da competição.

RESULTADO DO SORTEIO SUPER SETE 724 DE HOJE SEXTA (25/07)

RESULTADO DO SORTEIO QUINA 6783 DE HOJE SEXTA (25/07)

Próximos jogos

Em caso de classificação para as semifinais como primeiro do Grupo B, o Brasil joga na terça (29), às 21h, no estádio Casa Blanca. Se terminar como vice-líder da chave, a seleção canarinho entra em campo antes, na segunda (28), às 21h, no mesmo estádio.

A grande final será no sábado (2), às 18h, também no estádio Casa Blanca. Em caso de derrota na semifinal, a seleção brasileira disputa o terceiro lugar na sexta (1º), às 21h, no palco que recebe a decisão do campeonato.

Competição

A primeira fase da Conmebol Copa América Feminina 2025 é disputada no sistema de pontos corridos em dois grupos com cinco seleções cada que jogam entre si. As duas mais bem classificadas conquistam vaga para as semifinais que ocorrem em partidas eliminatórias únicas. As seleções ganhadoras do mata-mata decidem o torneio.

Maior vencedora e atual campeã da Conmebol Copa América Feminina, com o título de 2022, a seleção brasileira busca a nona taça este ano. O escrete canarinho levou oito títulos nas nove edições disputadas desde 1991. Na competição atual, o Brasil está no Grupo B, junto com Bolívia, Colômbia, Paraguai e Venezuela. O Grupo A é formado por Argentina, Chile, Equador, Peru e Uruguai.

A final está prevista para o dia 2 de agosto. Três estádios equatorianos recebem as disputas do torneio: Casa Blanca, da equipe LDU Quito; Chillogallo, do clube Aucas; e Banco Guayaquil, do time Independiente del Valle.

O Brasil já tem vaga assegurada para a próxima Copa do Mundo Feminina, em 2027, por ser o país-sede, mas ainda tenta se garantir nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. Para isso, a seleção canarinho precisa levantar a taça ou ficar com o vice-campeonato da Conmebol Copa América Feminina 2025.

Esporte feminino em destaque

A transmissão da Conmebol Copa América Feminina 2025 está integrada à estratégia da TV Brasil de ampliar a presença do esporte feminino em sua programação.

O canal exibe atualmente os jogos da Série A1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino e as fases decisivas das Séries A2 e A3 da modalidade, além das finais das categorias de base pelo título do Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20.

A TV Brasil também é a emissora oficial da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa) e mostra os confrontos da competição.

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que reúne 167 emissoras de televisão e 165 de rádio, os torcedores de todo o país podem assistir às partidas e acompanhar seus times na disputa dos campeonatos.

Repercussão

A exibição do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol tem trazido cada vez mais espectadores para a TV Brasil. Em 2025, a audiência média da competição teve aumento de 23,8% em relação a 2024. Os números consideram a primeira fase da Série A1, que neste ano terminou em 18 de junho e são relativos às praças do Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo. O desempenho representa 51% mais audiência que a média da TV Brasil em 2025.

O aumento da audiência veio acompanhado de crescimento do alcance médio de 118 mil para 140 mil domicílios por jogo. Também houve aumento no tempo domiciliar, o que representou uma média de 2 minutos a mais por partida.

Na Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), a primeira fase do Brasileirão registrou aumento de 42,8% no alcance das emissoras parceiras: de 2,1 milhões de indivíduos em 2024 para 3 milhões em 2025. Essas são as praças e emissoras onde a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) possui coleta de programação: TV Brasil/SP, RJ e DF; Rede Minas/MG; TV Cultura do Pará/PA; TV UFG/GO; TVE/RS; TVU Recife/PE; TVE Bahia/ Salvador; TV UFSC/ SC; TV Encontro das Águas/AM; TV Ceará/CE.

“A TV Brasil se orgulha de ser a tela do esporte feminino. Acreditamos que o esporte merece e precisa de mais espaço, o que muitas vezes não ocorre na mídia comercial. É uma forma de incentivo e difusão da prática. Desde o ano passado, essa é uma diretriz clara da programação da TV pública”, afirma o diretor-presidente da EBC, Jean Lima.

Videocast Copa Delas

Fique por dentro das novidades, curiosidades e bastidores do futebol feminino com o Copa Delas, videocast da TV Brasil disponível no Youtube. A produção esportiva traz entrevistas exclusivas, análises das partidas, destaques das jogadoras e conteúdos inéditos sobre os clubes e a seleção brasileira. Veja aqui.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Conmebol Copa América Feminina 2025 – 1ª fase na TV Brasil

5ª rodada – Brasil x Colômbia – sexta, dia 25/7, às 20h45