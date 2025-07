Governo abre Expotec 2025 com hackathon, mostra de robótica, exposições e estandes interativos — Governo da Paraíba

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior (Secties), em parceria com a Associação Nacional para Inclusão Digital (Anid), realizou a abertura da Expotec 2025 nesta quarta-feira (23), no Centro de Convenções de João Pessoa. O evento, que vai até esta sexta-feira (25), chega à sua 11ª edição com o tema “Tecnologias Emergentes: Caminhos para o desenvolvimento com a soberania digital”.

Representando o governador João Azevêdo durante a cerimônia, o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior, Claudio Furtado, destacou a importância da Expotec e seu crescimento ao longo dos anos. “Há 11 anos, aconteceu a discussão de fazer um evento que pudesse agregar ideias de inovação, de tudo que está sendo feito pelas nossas instituições de ensino, pesquisa, setor produtivo, terceiro setor e hoje a Expotec sai das fronteiras da Paraíba”, disse.

Ele enfatizou ainda o investimento do Governo do Estado em ciência e tecnologia, que envolve programas, editais e eventos importantes, a exemplo da própria Expotec. “Agora, neste mês, o governo completou a marca de mais de 700 milhões de reais investidos em ciência, tecnologia e inovação de 2019 até agora, mostrando como o governador João Azevêdo tem a visão de que a ciência, tecnologia e inovação são um pilar de desenvolvimento para o Estado”, ressaltou.

A Secties tem uma participação ativa durante a Expotec, com diversas ações, como ativação de jogos em estandes, hackathon, mostra de robótica e uma exposição dos biomas do Brasil. “A secretaria está bem presente aqui, juntamente com outros parceiros como o IFPB e a Anid, para que a gente possa, cada vez mais, atrair um público muito forte em diversas áreas. Ou seja, que possamos atrair pessoas dos mais diversos locais, fazendo com que tenhamos uma Expotec forte e vibrante”, completou Claudio Furtado.

De forma remota, o presidente da Anid, Percival Henriques, ressaltou o crescimento da Expotec. “Ano após ano, nos consolidamos como um evento que se diferencia, não por ser mais um evento de tecnologia, mas por ser um evento focado basicamente na ciência, no letramento científico, na tecnologia, na formação para que as pessoas, as gerações, abracem a área e abracem um setor de ciência e tecnologia”, disse.

A solenidade de abertura da Expotec contou, ainda, com a presença do representante da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), Felipe Leitão; da reitora do IFPB, Mary Roberta Meira Marinho; da pró-reitora de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do IFPB, Silvana Luciene do Nascimento Cunha Costa; do superintendente da Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba (Funetec), Rodrigo Barreto; e da diretora técnica Patrícia Costa, representando a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (Fapesq).

Ações Secties – Um dos destaques da programação da Secties é o Hackathon – Oceano Digital, promovido em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa da Paraíba (Fapesq) e o Instituto Federal da Paraíba (IFPB). A maratona reúne, de 23 a 25 de julho, equipes de estudantes universitários para desenvolver soluções tecnológicas que estimulem a reconexão da sociedade paraibana com os ecossistemas costeiros. As equipes vencedoras dividirão um total de R$ 75 mil em apoio financeiro e terão acesso a um programa de pré-incubação no Parque Tecnológico Horizontes da Inovação.

Além do hackathon, a programação da Secties inclui o Expor Biomas: uma exposição interativa sobre os biomas paraibanos, suas riquezas, ameaças e possibilidades de restauração por meio da educação científica e de tecnologias sociais; e a Mostra de Robótica: espaço de socialização de projetos de robótica desenvolvidos por estudantes do ensino fundamental ao superior, incentivando o intercâmbio de ideias entre instituições de ensino e centros de pesquisa.

Keuhanny Pereira, estudante do segundo ano do ensino médio da Escola Cidadã Integral Prefeito Oswaldo Pessoa, é uma das expositoras da mostra de robótica. Ela e mais três colegas de turma desenvolveram um projeto capaz de ajudar crianças a identificar doenças por meio de sensores. “Cada sensor é responsável por uma doença. A gente se aproxima e mostra na tela a explicação sobre ela. […] Acabou sendo divertido o processo de criar esse projeto. A gente se reunia e estudava com a ajuda do nosso professor de Química. Então, é muito gratificante ver agora as pessoas aqui na Expotec conhecendo o nosso projeto e se interessando por ele”, disse.

Já Tiago Pereira, estudante de Licenciatura em Ciência da Computação da UFPB em Rio Tinto, está pela primeira vez na Expotec e comentou sobre sua experiência na exposição de Biomas, também promovida pela secretaria. “Eu nunca tinha vindo e, como estou para terminar o curso, queria ter essa experiência. Está sendo bem legal. É um pouco diferente do que costumo ver essa parte dos insetos, da natureza. Tem muita coisa que eu não sabia, como, por exemplo, os morcegos, inclusive a forma como eles se alimentam, a maneira como vivem. Achei muito interessante.”

Os estandes da Secretaria também se destacaram durante a Expotec, com ações interativas que envolveram o público por meio do programa Game Dev Quest. A iniciativa proporcionou experiências de aprendizado por meio de gameplay, gamificação e oficinas de design de jogos, revelando o processo criativo por trás do desenvolvimento. O espaço também contou com a exposição dos jogos produzidos pelos participantes do programa, evidenciando o potencial da formação em desenvolvimento de games na Paraíba.

Simpósio de Inovação IFPB – Durante a Expotec, também acontece o 6º Simpósio de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (SIMPIF), realizado pelo IFPB com apoio da Secties. O simpósio propõe reflexões e debates sobre o papel da pesquisa e da inovação diante dos desafios ambientais e sociais da atualidade, reunindo a comunidade acadêmica do IFPB, o público da Expotec 2025 e do Lidera IFPB para a apresentação de pesquisas, projetos e iniciativas voltadas à inovação e sustentabilidade.

A reitora do IFPB, Mary Roberta Meira Marinho, agradeceu o apoio e a parceria com a Secties. “A secretaria foi de suma importância para que a gente pudesse compartilhar recursos, compartilhar também os estandes e estarmos todos no mesmo espaço num ecossistema da inovação, da ciência e da tecnologia. Isso é muito importante, porque o apoio faz com que a gente sinta que estamos juntos no mesmo caminho do desenvolvimento com sustentabilidade.”