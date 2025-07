Semob-JP autoriza bloqueio total de ruas para execução de obra em estação elevatória de esgoto

23/07/2025 |

15:00 |

371

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) autorizou, a partir desta quinta-feira (24) até 2 de agosto, o bloqueio total no cruzamento da Rua São Pedro com as ruas Índio Felipe Camarão e Silvino Santos, nos bairros Alto do Céu e Mandacaru, respectivamente, para a execução de obras estruturantes da Estação Elevatória de Esgoto, US II. A obra será executada por empresa particular, ficando sob sua responsabilidade os equipamentos de sinalização viária para os bloqueios e desvios do tráfego de veículos.

Por conta da utilização de maquinário pesado e de grande porte para a execução da obra, o tráfego de veículos será restrito apenas para os moradores das ruas Índio Felipe Camarão e Silvino Santos, nos trechos próximos ao cruzamento com a Rua são Pedro, local da execução do serviço.

Também haverá bloqueios parciais nos cruzamentos da Rua Índio Felipe Camarão com a Rua Alfredo José Athaíde, e também na Avenida Ayrton Senna da Silva com a Rua Silvino Santos. Os agentes de mobilidade estarão trabalhando no monitoramento do local durante a execução dos serviços.

Transporte – As linhas de transporte coletivo 503-Treze de Maio, 504-Mandacaru, 602-Ilha do Bispo e 1001-Bairro das Indústrias/Mandacaru, que normalmente passariam pelas ruas Índio Felipe Camarão e Silvino Santos, nos sentidos Mandacaru para o Alto do Céu e vice e versa, terão os itinerários desviados pela Rua João de Brito Lima Moura, na ida e na volta. Portanto, os usuários destas linhas deverão ficar atentos a este desvio de itinerário, que será necessário por conta do bloqueio das ruas Índio Felipe Camarão e Silvino Santos.