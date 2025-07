Seap com o ‘Projeto Esperança no Espaço’, vai expor os telescópios construídos por reeducandos para a 11ª EXPOTEC — Governo da Paraíba

A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, por meio do Projeto Esperança no Espaço, estará presente na EXPOTEC, demonstrando como a ciência, a tecnologia e a educação podem mudar vidas ao construir telescópios com reeducandos da Cadeia Pública de Esperança-PB.

A 11ª edição da EXPOTEC terá início nesta quinta-feira (23) e segue até o dia 25 de julho, no Centro de Convenções de João Pessoa. O evento reunirá pesquisadores, estudantes e apaixonados por astronomia, oferecendo a oportunidade de observar o céu com os telescópios fabricados pelos próprios reeducandos.

“Em edições anteriores da EXPOTEC, o Projeto Esperança no Espaço marcou presença. Nossos telescópios produzidos por reeducandos foram apresentados ao público, possibilitando observações astronômicas, estimulando debates sobre a aplicação da astronomia na reintegração social. A participação da Seap nesta feira reforça a importância de integrar ciência, tecnologia e inclusão social, evidenciando que a educação pode ser um caminho para esperança e ressocialização”, destacou o secretário João Alves.

O idealizador do Projeto Esperança no Espaço, Lindemberg Gonçalves Lima (policial penal e diretor da Cadeia Pública de Esperança), declarou: “Essa é a 3ª participação do Projeto Esperança no Espaço na EXPOTEC, a maior feira de tecnologia do Nordeste. Esse ano, eu creio que será o maior estande que o Projeto irá colocar, junto à parceria da Seap com a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior da Paraíba (SECTIES), e iremos levar alguns modelos novos de telescópios, já é uma evolução. ‘Levaremos o primeiro telescópio de 180 milímetros, feito com recursos da parceria Bingo: Esperança no Espaço, um protótipo para um modelo que em breve será mostrado, um telescópio eletrônico, que fará busca por meio de aplicativo de celular’. Então, esse ano, nós vamos mostrar para as pessoas a evolução do Projeto Esperança no Espaço e também interagir com o público, mostrar o trabalho realizado na Cadeia Púbica de Esperança e, com isso, popularizar a astronomia cada vez mais”.

Projeto Esperança no Espaço

O Projeto Esperança no Espaço tem alcançado grande repercussão nacional e internacional, sendo considerado um modelo de sucesso em ressocialização e popularização da ciência. Em 2024, o projeto foi um dos vencedores do Prêmio LED – Luz na Educação, da Rede Globo e Fundação Roberto Marinho, e foi apresentado no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. A iniciativa tem contribuído significativamente para a autoestima dos detentos, além de levar conhecimento e despertar o fascínio pelo universo em milhares de estudantes.

O principal objetivo do Projeto Esperança no Espaço é promover a inclusão social por meio da ciência e da educação, usando a astronomia como ferramenta de transformação.

Ascom-Seap/PB