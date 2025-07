Procon divulga pesquisa de preços para veículos que tiveram descontos por isenção do IPI

O consumidor que pretende aproveitar o desconto e economizar na compra do veículo devido à isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados para as montadoras deve consultar a pesquisa de preços realizada pelo Procon-JP para os produtos que entraram na lista do IPI zero editada pelo Governo Federal. O desconto pode ultrapassar os R$ 20 mil nas concessionárias. Confira aqui a tabela de preços.

O carro mais barato encontrado pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor na Capital após o desconto foi o Keid Zen da Renault, 64.990,00 na Eurovia Veículos. Já o mais caro registrado pelo levantamento foi o Nivus Highline da Volkswagen, R$ 146.490,00, na Promoc VolksWagen, com o Polo Trak sendo o mais barato da marca: R$ 84,445,00.

A pesquisa, que foi realizada no dia 21 de julho em cinco estabelecimentos e traz preços de 16 veículos, registra, ainda que a Chevrolet traz o ônix MT com o menor preço, R$ 89,390,00, com o ônix Turbo Plut LT mostrando o maior, R$ 114,00190,00, na Braz Motors, já com o desconto referente ao IPI.

Os veículos contemplados com a isenção do IPI da revendedora Hyundai está oscilando entre R$ 83.990,00 (HB20 Comfort) e R$ 88,990,00 (HB20S Limited). Já a concessionária Fiori Fiat mostra o menor preço no Mobi Like, R$ 67,990,00, com o maior registrado no Mobi Trekking, R$ 73.246,00.

Isenção do IPI – Segundo foi divulgado pelo Governo Federal, o objetivo da isenção do IPI para as montadoras e, por consequência, paras as concessionárias, é incentivar a compra de veículos mais populares e que atendam a uma combinação de critérios de potência, eficiência energética, combustível e reciclabilidade e que emitam menos carbono. O benefício só está sendo aplicado para veículos produzidos no Brasil.

Estão incluídos na lista modelos 1.0 flex, ou seja, que podem rodar com gasolina ou etanol. Não está previsto um limite de preço para que a redução da carga tributária seja válida, uma forma de incentivar a compra de modelos mais populares.

Consulte a pesquisa completa nos portais da Prefeitura de João Pessoa www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjoaopessoa.pb.gov.br