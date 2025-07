Prefeitura de São José do Seridó Intensifica Ações para Garantir Água ao Homem do Campo

Uma das principais dificuldades enfrentadas pelos moradores da zona rural de São José do Seridó, no interior do Rio Grande do Norte, continua sendo o acesso à água — tanto para o consumo humano quanto para a dessedentação animal. Para minimizar esse problema, a Prefeitura Municipal, por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Trânsito (SEMOPIT) e a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Recursos Hídricos (SEMAPE), tem desenvolvido ações de apoio logístico voltadas para as comunidades rurais. A iniciativa, coordenada pela SEMOPIT, já beneficiou aproximadamente 50 agricultores e pequenos produtores com a abertura de cacimbas — uma medida emergencial que tem garantido água para o rebanho e ajudado a enfrentar os períodos de estiagem. “Nossa secretaria tem se empenhado em atender todas as demandas que chegam, especialmente no que diz respeito à abertura de cacimbas, que são fundamentais para garantir água ao rebanho. Já atendemos dezenas de produtores em quase todas as comunidades rurais do município”, destacou o secretário de Obras, Kleber Costa. Ele também enfatizou o comprometimento da gestão municipal, liderada pelo prefeito Jackson Dantas e pelo vice-prefeito Ricardo Medeiros, em atender às necessidades tanto da população rural quanto urbana. “A gestão está atenta às demandas da população, buscando sempre soluções que melhorem a qualidade de vida de todos”, afirmou. A ação reflete o compromisso do poder público em enfrentar os desafios da seca com medidas práticas e eficazes, contribuindo para a permanência do homem no campo e o fortalecimento da produção local.

