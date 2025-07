Prefeitura convoca candidatos para entrevistas ao cargo de Alfabetizador Social Voluntário

23/07/2025 |

16:00 |

56

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Educação e Cultura (Sedec), divulgou o cronograma de entrevistas para os candidatos ao cargo de Alfabetizador Social Voluntário. A convocação foi publicada na edição do Diário Oficial do Município e as entrevistas ocorrerão nesta quinta-feira (24), na sexta-feira (25) e na segunda-feira (28), na Escola de Formação de Professores, localizada na Avenida Ministro José Américo de Almeida, nº 2727, no bairro dos Expedicionários. As informações com a lista dos convocados, além da data, turno e horários específicos, clique neste link.

A professora Cláudia Duarte, diretora do Departamento de Ensino Fundamental da Sedec, reforça a importância dos candidatos estarem atentos à data, turno e horário específicos indicados na convocação oficial. A entrevista é a etapa final do Processo Seletivo Simplificado, regido pelo Edital nº 002/2025, que visa selecionar voluntários para atuarem no programa de Recuperação e Recomposição de Aprendizagem ‘Letrar+João Pessoa’.

Os alfabetizadores sociais voluntários selecionados irão atuar com grupos de estudantes conforme a avaliação da equipe pedagógica, desenvolvendo atividades com foco na leitura, escrita e letramento matemático. Além disso, os voluntários participarão de formações continuadas promovidas pela Sedec, fortalecendo a atuação pedagógica e contribuindo com a melhoria do desempenho dos alunos da Rede Municipal de Ensino.

Os selecionados receberão bolsas no valor de R$ 860 para carga horária de 20 horas semanais e R$ 1.720 para 40 horas semanais.

O ‘Letrar+João Pessoa’ é uma das ações estratégicas da Sedec voltadas à superação das defasagens educacionais acentuadas no período pós-pandemia, com foco na alfabetização e recomposição das aprendizagens dos estudantes da Capital.