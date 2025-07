Incentivos do Governo da Paraíba favorecem avanço da caprinocultura no Curimataú — Governo da Paraíba

Os incentivos oferecidos pelo Governo da Paraíba no que se referem à pesquisa de melhoramento genético, assistência técnica, compra do leite e o apoio para a instalação de abatedouros e queijeiras têm contribuído para a expansão da caprinocultura no Estado.

Recebendo o incentivo e a assistência técnica por parte da Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária (Empaer), vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca, a região do Curimataú paraibano desponta como promissora para a caprinovinocultura de leite e de corte.

Os números constatam o potencial da ovinocaprinocultura na região e, especificamente em Barra de Santa Rosa, onde existem aproximadamente 1700 criadores, com um rebanho declarado de 14.612 caprinos e 19.532 ovinos.

Segundo o extensionista Hermes Gonçalves Junior, da gerência operacional da Empaer em Barra de Santa Rosa, em 2024 foram produzidos e vendidos no Programa PAA Leite do Governo do Estado 163.000 litros de leite caprino, equivalendo a um montante de R$ 524.420,00, beneficiando diretamente 32 criadores, com uma renda média mensal de R$ 1.366,00. Ele acredita que neste ano a tendência é superar essa marca, tendo em vista que até o mês de julho chega a 100 mil litros de leite já entregues para o Programa.

No município de Barra de Santa Rosa, onde neste final de semana acontece o 6º Encontro dos Caprinocultores do Território do Curimataú, existem 42 criadores aptos a fornecerem o leite caprino no Programa PAA Leite. O extensionista Hermes Gonçalves lembra que esse número vem aumentando a cada mês, graças aos incentivos das políticas públicas dos Governos federal estadual e municipal. O maior atrativo é o preço do litro de leite, que atualmente é de R$ 4,81. Outro atrativo é o surgimento de abatedouros que estão sendo instalados no Cariri paraibano, o que garante a compra de animais para abate.

Além da produção leiteira dos caprinos, o município se destaca como o maior centro de comercialização desses rebanhos, para onde se dirigem criadores de municípios do Brejo, Curimataú e Seridó, e até de municípios do Rio Grande do Norte, por ocasião da feira de animais realizada sempre nas quintas-feiras, proporcionando grande volume de negócios e circulação monetária no município.

A Empaer vem contribuindo com a atividade na identificação e cadastramento destes produtores, além de viabilizar capacitações e participação em eventos voltados à atividade, a exemplo dos Dias de Campo, Cursos, encontros para troca de experiência e as parcerias com a Prefeitura Municipal, Agência Xiquexique, realização de Feiras de Exposição e Encontro de Caprinocultores.

Com as pesquisas de melhoramento genético – que visam aprimorar a produção animal e a adaptação das espécies ao semiárido paraibano, resultando em animais com maior produtividade e resistência –, a Empaer vem contribuindo para o crescimento da criação de caprinos e ovinos na Paraíba, não apenas com que se refere à produção de leite, mas também de carne. O mercado para a carne de cordeiro é extenso, não apenas no Brasil, mas, sobretudo, no exterior. Mas a qualidade do cordeiro produzido para atender a demanda ainda é pequena. Em face disso, a atividade surge como promissora.

A cadeia produtiva atualmente exige que o produtor se profissionalize na criação de cordeiros obedecendo estratégias para a venda. A valorização da cadeia produtiva é imprescindível para o sucesso do empreendimento rural.

Evento – A partir desta quinta-feira (24) e até domingo (27), acontece em Barra de Santa Rosa o 6º Encontro dos Caprinocultores do Território do Curimataú, organizado pela Agência Regional de Apoio e Valorização das Atividades Produtivas e Técnicas de Convivência com o Semiárido – Agência Xique-Xique, contando com a participação da Empaer, que instalou um estande para atendimentos aos produtores rurais.

O evento tem o objetivo de fortalecer a agricultura familiar, em especial o arranjo produtivo da caprinocultura, considerando que essa atividade produtiva tem sua viabilidade produtiva, social, cultural e ambiental comprovada no semiárido.