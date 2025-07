Show de Roberto Carlos deverá injetar R$ 150 milhões na economia de João Pessoa

É grande a expectativa para o show de Roberto Carlos no dia 05 de agosto, em João Pessoa. A apresentação acontecerá entre as praias de Tambaú e Cabo Branco e faz parte da programação de aniversário de 440 anos da capital paraibana. A estimativa é de que cerca de 400 mil pessoas devam lotar as areias e calçadas na Orla, onde o palco já está sendo montado. Mais do que um presente da Prefeitura para a população, o show resultará na injeção de cerca de R$ 150 milhões na economia local, criando centenas de empregos temporários e gerando renda.

Baseado nas premissas de cálculos na estimativa de público e injeção de dinheiro na economia, conforme o João Pessoa Convention Bureau (entidade de empresários sem fins lucrativos), estima-se que o show de Roberto Carlos terá reflexo sem precedentes na economia local. Baseado em shows anteriores do artista em áreas públicas e nas projeções da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), dessas 400 mil pessoas, 25% deverão ser turistas e 75% residentes.

O gasto médio dos turistas, contando com pernoite na rede hoteleira + alimentação + transporte + consumo, chega a R$ 600 por dia/média. O morador local, com alimentação + deslocamento + consumo, deve gastar R$ 100/dia por pessoa. O efeito multiplicador econômico, indireto e induzido, é utilizado pelo Convention Bureau com fator conservador de 1,8. “A cada R$ 1 gasto, gera R$ 1,80 na economia, considerando a cadeia de serviços, fornecedores e impostos”, aponta a entidade.

O valor de injeção de R$ 150 milhões na economia da cidade com o show de Roberto Carlos, conforme o Convention Bureau, representa “incremento no turismo local e regional; estímulo ao comércio, hotelaria, transporte, bares, restaurantes e ambulantes; aumento na arrecadação indireta de impostos; valorização da imagem da cidade no calendário de eventos culturais”.

A repercussão do show de Roberto Carlos entre os empresários ligados ao Turismo também é muito grande. Para o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, seccional Paraíba (ABIH-PB), Gustavo Paulo Neto, eventos deste porte “fortalecem João Pessoa como destino turístico, gerando crescimento econômico e cultural para toda a cidade. A ABIH-PB segue dedicada a apoiar iniciativas que promovam esse avanço”, pontuou.

Segundo o empresário, a rede hoteleira da cidade ainda não sente os efeitos positivos em reservas para o período. Entretanto, a maioria dos hotéis está trabalhando com uma média de 65% de ocupação entre a segunda-feira e quarta-feira – véspera e dia seguinte ao show. “Muitos hotéis estão oferecendo pacotes especiais. É importante destacar que o espetáculo será realizado em um dia no começo da semana, quando a média de ocupação hoteleira geralmente é baixa”, complementou.

Outro setor que também está celebrando a vinda do cantor para a cidade é o de comida fora do lar, que engloba bares e restaurantes. De acordo com Thâmara Cavalcanti, presidente da Associação Brasileira de Bares, Restaurantes e Similares, seccional Paraíba (Abrasel-PB), muitos empresários estão estimando triplicar o faturamento no período do show, como ocorre normalmente quando são realizados eventos com artistas de grande expressão. “A maioria está se preparando para atender ao público, o que movimenta diretamente o comércio, que vende os insumos”, revelou.

Festa das Neves – A Prefeitura de João Pessoa inicia, no próximo domingo (27), a programação da Festa das Neves 2025. No dia do aniversário de 440 anos da Capital, 05 de agosto, a cidade recebe o show do cantor Roberto Carlos, através de uma parceria público-privada com a Medow Entretenimento.

Conforme o edital, o investimento da Funjope será de R$ 1 milhão e a iniciativa privada deve investir mais R$ 2 milhões para completar o show que acontece numa área de 70 mil metros quadrados voltada ao público em geral, com entrada gratuita. Já a área privada, onde ficarão os camarotes e similares, será de 6.900 metros quadrados.

Para conferir a programação completa da Festa das Neves, clique neste link.