Prefeitura e MPPB traçam estratégias para gerenciar resíduos sólidos em grandes eventos

Representantes da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur), Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) e Ministério Público da Paraíba (MPPB) se reuniram, nesta terça-feira (22), na sede da Semam, para discutir a política de gerenciamento dos resíduos sólidos, produzidos nos grandes eventos. A parceria entre Prefeitura de João Pessoa e MPPB já vem sendo feita desde as prévias do Carnaval, quando foi implementado o Recicla Folia.

O secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, destacou que na lista de grandes eventos previstos estão a realização da Maratona de João Pessoa, a programação em comemoração ao aniversário da Capital, com o show de Roberto Carlos e a Festa das Neves, entre outros. “Nós estamos atuando como Prefeitura, com diversos órgãos e secretarias, e também em parceria com o MPPB. Neste sentido, a ideia é atuar de forma coordenada, para que todos se sintam responsáveis no cuidado com a preservação do nosso patrimônio ambiental. Não se concebe mais produzir grandes eventos, com público estimado em 350, 450 mil pessoas, sem um planejamento para minimizar os impactos ambientais”, ressaltou.

A promotora Cláudia Cabral destacou que é preciso sensibilizar todos os setores envolvidos na produção dos eventos. “Empresas, gestores públicos, população em geral precisam atuar em sintonia. É urgente dimensionar a produção dos resíduos, criando uma cultura tanto no setor público quanto no privado. Precisamos, ao final dos eventos, ter um balanço da quantidade de resíduos coletados, fomentar a parceria com associações de catadores, instalar as estações de coleta, como fizemos com o Recicla Folia, que deu super certo, e agora vamos implantar o Recicla João Pessoa”, informou.

Marcus Alves, diretor executivo da Funjope, lembrou os eventos de grande porte programados para acontecer na cidade. “Para o show de Roberto Carlos, por exemplo, estamos prevendo um público de aproximadamente 300 mil pessoas. E todos precisam se sentir responsáveis pelos resíduos que produzem. Vamos destinar uma área de 70 mil metros quadrados, entre o Busto de Tamandaré e o Hotel Tambaú, ou seja, é preciso planejamento e cuidado com uma área sensível, como são as áreas de restinga, à beira-mar”, concluiu.

A coordenadora da assessoria jurídica da Emlur, Luiza Fernandes, informou que a autarquia já vem fazendo o gerenciamento dos resíduos com equipes de limpeza que atuam imediatamente após os eventos. “Isso garante uma redução no impacto ambiental. Estamos avançando no sentido de dar a destinação correta aos resíduos e criando medidas compensatórias para que o nosso patrimônio ambiental, tão importante para a cidade de João Pessoa, seja preservado”, concluiu.