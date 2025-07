Governo da Paraíba já entregou 10 escolas em 2025, entre novas construções, reformas e ampliações; investimentos ultrapassam R$ 39,4 milhões

O Governo da Paraíba atingiu, neste mês de julho, uma marca histórica para a educação pública estadual, 10 escolas entre novos prédios, reformas e ampliações foram entregues apenas em 2025, beneficiando milhares de estudantes em diversas regiões do estado. As inaugurações mais recentes ocorreram durante as últimas plenárias do Orçamento Democrático Estadual, nas cidades de Ingá e Mamanguape, onde foram entregues as unidades ECI Luís Gonzaga Burity, em Ingá, no valor de R$ 4.081.235,70, e ECI Margarida Dias, no município de Pedro Régis, com investimento de R$ 2.357.183,33.

As obras fazem parte de um plano contínuo de reestruturação da rede estadual de ensino, que busca garantir ambientes escolares mais modernos, seguros e acolhedores. Com isso, o Governo reafirma seu compromisso com uma educação pública de qualidade, com foco na equidade e no respeito às realidades de cada território.

Além das inaugurações realizadas em Ingá e Pedro Régis, outras oito novas obras de escolas estaduais foram entregues ao longo de 2025. Em janeiro, foi entregue a EEEF Chagas Soares, com investimento de R$ 5.152.754,70. Já durante as rodadas do Orçamento Democrático Estadual, foram inauguradas: a EEEF Ademar Leite, no município de Piancó, com investimento de R$ 2.363.489,60; a ECIT Antônio Juarez Farias, em Cabaceiras, no valor de R$ 10.113.816,91; a ECI Teodósio de Oliveira Lêdo, em Boa Vista, com R$ 2.303.210,51; a EEEF Renê Alves Ramalho, no Assentamento Boa Vista I, em Sousa, no valor de R$ 2.489.205,74; a EEEF Monte Carmelo, em Cajazeiras, com investimento de R$ 1.597.899,84; a ECI João Suassuna, em Catolé do Rocha, no valor de R$ 4.817.039,77; e a EEEM Antônio Gomes, em Brejo do Cruz, com R$ 4.141.741,71 em recursos aplicados.

Somando os investimentos nas 10 escolas entregues o total ultrapassa os R$ 39,4 milhões, representando um avanço concreto na infraestrutura da educação paraibana. Além das escolas, no início também foi inaugurado o Centro de Formação de Professores de Itaporanga, outro importante equipamento voltado à qualificação contínua dos profissionais da educação, com aporte de R$ 3.993.557,32.

Para o secretário de Estado da Educação, Wilson Filho, os números refletem um compromisso que se transforma em realidade.

“Em poucos meses, já entregamos 10 escolas totalmente reformadas e ampliadas. Isso demonstra que temos um governo que trata a educação como prioridade, investe em infraestrutura e prepara as escolas para o presente e o futuro. Quem ganha com isso são os estudantes, os professores e toda a comunidade escolar,” disse.

As ações fazem parte do programa contínuo de investimento do Governo da Paraíba na valorização da educação pública, por meio da escuta popular promovida pelo Orçamento Democrático Estadual e da atuação integrada entre as secretarias, prefeituras e comunidade.