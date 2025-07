Estudantes da Rede Pública Estadual participam de visita ao presidente TRE-PB — Governo da Paraíba

Três estudantes protagonistas da Rede Pública Estadual da Paraíba participaram de uma visita ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) na tarde desta segunda-feira (21), com intuito de promover a parceira com a Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (SEE-PB), para a promoção do evento PoliTEENzando “Jovem que vota, muda a rota”. O evento que será realizado no dia 12 de agosto visa fomentar a participação do jovem no processo político.

“Eu sempre digo isso assim: se tem um legado que a gente pode deixar no TRE é envolver as pessoas nesse movimento de eleição, de voto, o nível de responsabilidade, as consequências que você pode trazer com a sua participação. A ideia do PoliTEENzando, ele vem justamente de trazer essa ideia da política correta, saudável e progressiva. E tem essa classe do jovem que o voto é facultativo, e eu acho muito legal essa coisa de você poder optar. Esse evento junto a Secretaria de Estado da Educação, o secretário Wilson Filho, está sendo muito importante”, explicou o desembargador e presidente do TRE, Oswaldo Trigueiro Filho.

Devem participar do evento cerca de 1.000 jovens de 15 a 17 anos das escolas: ECIT Manoel Lisboa, CPM, ECIT Padre Hildon Bandeira, ECIT Papa Paulo Vi, ECIT Raul Córdula, ECIT Raul Córdula, Escola Iep, Escola Cônego Luiz, Escola Argentina, Ecit Linduarte Noronha, ECIT João Goulart, ECIT João Goulart, ECIT Prof. Luís De Azevedo Soares, ECIT Prof. Luís De Azevedo Soares e ECI Maria De Lourdes Araújo.

“Eu acho esse trabalho muito bom porque quando você faz 16 anos você tem o direito de tirar o título. E eu acho isso muito bom conscientizar as pessoas a terem mais vontade de fazer o documento com antecedência. E também conscientiza os pais dos jovens. É muito importante para a sociedade porque isso vai definir como é a gente quer a nossa cidade, nosso estado e nosso país”, comentou a estudante da ECIT Professor Raul Córdula e embaixadora regional, Mariana Xavier.

As escolas da Rede Pública da Paraíba já trabalham esse tema de eleições dentro das escolas por meio do programa Geração Protagonista. Por ele, os estudantes realizam eleições dos líderes de turmas, dos Grêmios Estudantis, embaixadores estaduais e regionais. Além disso, ao ingressar nas escolas, os estudantes colocam seus desejos e sonhos no Mapa dos Sonhos, os quais são trabalhados ao longo do Ensino Médio.

“Trabalhamos com vários espaços de participação na escola em um país que é democrático e a democracia começa no chão da escola. Então a gente vem com a ideia de líderes de turma e grêmios estudantis, por meio da Secretaria da Educação dando base para que essas ações aconteçam. A participação democrática é garantida através do estudante que elege os seus colegas para assumir essa função de líder da turma, de apoiar para atingir um denominador comum. Essa visita e esse evento que vai ter o apoio da Secretaria é muito importante para os estudantes entendam a importância do voto que começa ali, na escola, o estágio de treinamento, de imersão inicial na sociedade mais ampla, e a partir desses momentos de inserção na sociedade, eles vão de fato estar prontos para atuar na vida pública”, comentou o gerente operacional para a Promoção, Articulação e Mobilização Estudantil, Romário Farias.

Durante o evento terá a participação de DJ, distribuição de lanches e exposições educativas. Também será realizado um Quiz Interativo “Quem é você decidindo o futuro do país”?. Além de um debate com membros do TRE-PB, tecerão comentários

expositivos sobre cada perfil de cidadão, bem como seus desafios e oportunidades para o fortalecimento da cidadania. E um estudo de caso sobre a importância da participação do jovem na política, por meio do impacto da Lei 15.100/2025, que proibiu a utilização de celular em sala de aula.

A visita ao TRE-PB também contou a presença dos estudantes Adrielly Oliveira e Airon Queiroz, além da coordenadora da Escola do Judiciário Eleitoral, Vanessa do Egypto e da chefe de Gabinete da Secretaria de Estado da Educação, Lígia Fernandes.