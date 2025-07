ICV realiza mais de 11,7 mil atendimentos na triagem em seis meses, com foco no cuidado humanizado

A Prefeitura de João Pessoa, por meio do Instituto Cândida Vargas (ICV), segue fortalecendo a humanização no atendimento às gestantes, puérperas e recém-nascidos. Somente no primeiro semestre de 2025, o setor de triagem da maternidade registrou 11.722 atendimentos, com uma média mensal de 1.954 acolhimentos, conforme dados do Conect SUS Brasil.

O diretor geral do Instituto Cândida Vargas, Quintino Régis, destacou o compromisso da equipe com a excelência no cuidado humanizado. “Esse resultado reforça o papel do Instituto como um espaço de acolhimento e assistência qualificada. Temos uma equipe comprometida, que trabalha com empatia e responsabilidade, garantindo que cada mulher e cada bebê recebam o melhor cuidado possível. O número de atendimentos demonstra a confiança da população e o impacto positivo do nosso trabalho”. afirmou.

Já o diretor administrativo da unidade, Marcelo Melo, ressaltou os investimentos constantes na estrutura da maternidade e a preocupação em manter a qualidade dos serviços. “Nosso objetivo é proporcionar não apenas atendimento técnico de excelência, mas também acolhimento digno, com respeito à vida e à saúde de cada paciente que passa por aqui. Estamos atentos às demandas da população e buscamos sempre aprimorar nossos processos e recursos humanos”, pontuou.

Acolhimento – Entre os milhares de atendimentos realizados, a experiência de Teresa Urbano, paciente da maternidade, mostra o cuidado oferecido. “Passei 15 dias internada e hoje Bento está com três meses. O ICV virou minha segunda casa. A equipe de Psicologia é incrível, realmente humanizada. Poliana, mesmo sem me conhecer, foi até minha enfermaria, cuidou de mim, conseguiu um encaixe com a psiquiatra e acompanhou tudo de perto. Fui atendida por profissionais maravilhosos, como Emília, Giovana, Sandra, Michelle, João e Josélia. Sou muito grata a todos”, relatou.

A coordenadora da Psicologia do ICV, Poliana Dantas, destacou o crescimento da demanda por atendimento psicológico na unidade e o compromisso da equipe com o cuidado integral à saúde mental.

“Nós acompanhamos diariamente os atendimentos realizados, tanto na urgência hospitalar, que funciona 24 horas, de segunda a segunda, quanto no atendimento ambulatorial, de segunda a sexta. Observamos um aumento significativo na procura por cuidados em saúde mental, tanto por parte das pacientes, gestantes e puérperas, quanto dos próprios profissionais. Quanto maior a demanda, maior é o nosso esforço em atender de forma humanizada. Contamos com uma equipe de psicólogos qualificados, que atua de forma integrada com a diretoria multiprofissional e a direção geral do ICV. Nosso objetivo é cuidar do bem-estar psicológico de todos que passam por aqui: pacientes, familiares e também os profissionais de saúde”, disse.

Referência na Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), o ICV integra a Rede Hospitalar do Município e se destaca pelo modelo de atenção obstétrica e neonatal baseado no acolhimento, respeito e atenção integral à saúde da mulher e do recém-nascido. A unidade oferece serviços de média e alta complexidade, incluindo atendimento de urgência e emergência obstétrica e ginecológica, pré-natal de alto risco, planejamento familiar, apoio psicológico e assistência a mulheres em situação de violência sexual.

A unidade está localizada na Avenida Coremas, nº 865, no bairro Jaguaribe, e funciona 24 horas por dia. O ambulatório atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e a coleta do teste do pezinho é realizada das 7h às 14h.