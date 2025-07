Lucas Ribeiro prestigia 3ª Expo Sousa e destaca fortalecimento do agronegócio no Sertão — Governo da Paraíba

O vice-governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, participou neste sábado (19) da 3ª ExpoSousa, realizada no Haras Cartaxo, em Sousa. O evento, que conta com apoio do Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap), é considerado um dos mais relevantes do setor agropecuário no estado, reunindo produtores, instituições e o público em geral.

Durante a visita, Lucas Ribeiro destacou o papel da feira no fortalecimento da economia regional. “É gratificante acompanhar um evento dessa magnitude. Nossa gestão tem sido parceira desse setor estratégico, investindo em infraestrutura, assistência técnica, pesquisa, crédito e apoio à comercialização. Já realizamos 60 feiras por toda a Paraíba, alcançando mais de um milhão de pessoas. Isso mostra a força da agropecuária, que gera emprego e promove desenvolvimento”, afirmou.

A programação da Expo Sousa inclui exposições de animais, torneio leiteiro, vaquejada, palestras técnicas e apresentação de equipamentos e tecnologias voltadas ao campo. O secretário da Sedap-PB, Joaquim Hugo, também ressaltou o apoio do Estado. “A Expo Sousa representa um marco na agropecuária paraibana. Aqui em Sousa, são R$ 400 mil aplicados para garantir estrutura, visibilidade e apoio técnico”, destacou.

Mais cedo, Lucas iniciou o dia em Patos, onde visitou a feira livre da cidade ao lado do prefeito Nabor Wanderley. Em seguida, esteve em Pombal, onde conheceu o trabalho do Centro de Educação Integral Margarida Pereira da Silva (Cemar), que atende 250 crianças e adolescentes. Ainda no Sertão, o vice-governador também esteve em Joca Claudino, que celebrou 31 anos de emancipação política.