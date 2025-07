Maria Clara Pacheco é ouro no taekwondo

A primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Mundiais Universitários (JMU) 2025 saiu neste sábado (19/07), no taekwondo, disputado na cidade de Essen, no oeste da Alemanha. A atleta Maria Clara Pacheco, de 21 anos, que representou a amarelinha na Olimpíada de Paris, venceu a tunisiana Chaima Toumi,na final da categoria dos 57 quilos, por 2 a 0, com parciais de 3/2 e 5/3. Em um dia inteiro de competição que começou pela manhã e só terminou no início da noite, Maria Clara teve que derrotar não só as adversárias.

“Foi uma luta mais de coração. Hoje eu estou bem doente. Eu comi alguma coisa que me fez bem mal. Desde a primeira luta eu estava me sentindo meio fraca, bem enjoada. Tive que ir ao médico tomar remédio, a fisioterapeuta da CBDU [Confederação Brasileira do Desporto Universitário], Maria Clara Medeiros, me salvou hoje para eu ficar melhor. Então foi uma luta bem de coração mesmo, tive que dar meu melhor mesmo com o corpo fraquejando”, revelou a medalhista de ouro.

Após a vitória, a torcida brasileira fez a festa na arquibancada, e Maria Clara saiu ovacionada, inclusive, pelo público alemão presente em Messe Essen – centro de exposições da cidade de Essen.

“Eu queria muito que acontecesse. Eu vim sonhando com isso, em ser a primeira medalhista de ouro. Eu sabia que ia lutar no primeiro dia. Então, era o meu objetivo aqui ganhar essa medalha de ouro, continuar a sequência de finais que estava fazendo, ganhando. Eu não tinha imaginado essa energia do público aqui, todo mundo torcendo, tanto os brasileiros quanto quem não é do nosso país. Eu fiquei muito feliz e emocionada de ver. Além dos Jogos Olímpicos de Paris, eu participei dos jogos Pan-Americanos e fui muito mal na final, perdi no último segundo, e o público me abraçou, tive apoio da torcida brasileira sempre. Agora é um sentimento diferente, estou feliz: é meio que me redimir, ter esse sentimento de missão cumprida”, pontuou a atleta.

Na atual temporada, Maria Clara Pacheco já conquistou ouro no Grand Prix de taekwondo em Charlotte (EUA), ao derrotar a chinesa Luo Zongshi, que a eliminou nas quartas de final dos Jogos de Paris – Wander Roberto/COB/Direitos Reservados

A temporada de 2025 tem sido excelente para Maria Clara Pacheco. Além do ouro nos JMU, ela havia garantido em junho o ouro no Grand Prix de Taekwondo em Charlotte (Estados Unidos). Na ocasião, ela derrotou na final a chinesa Luo Zongshim, que havia eliminado a brasileira nas quartas de final dos Jogos de Paris. Luo Zongshim foi campeã mundial em 2022.

“Foi um começo de ano bem puxado, bem intenso, mas todas as medalhas foram douradas. Não tenho do que reclamar”, finalizou Maria Clara Pacheco.

Além do ouro, o Brasil garantiu mais um bronze no taekwondo. Na categoria até 54kg, Matheus Giilliard Gonçalves Silva chegou até a semifinal e perdeu para o canadense Nithan Brindamohan, que depois conquistaria a medalha de ouro.

* Maurício Costa viajou à Alemanha a convite da CBDU