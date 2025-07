GESTÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ LAMENTA FALECIMENTO DO SENHOR ANTÔNIO BALBINO DOS SANTOS

Seu Antônio Balbino faleceu aos 105 anos e era o são-josé-seridoense mais idoso do município. A história de seu Antônio Balbino se confunde com a história de São José do Seridó, pois seu nascimento coincidiu com a fundação do então povoamento de São José do Seridó na segunda metade da década de 1910, no século passado.

