Carro da piloto Bia Martins pega fogo durante treino livre da 4ª etapa da Turismo Nacional

Durante a segunda sessão de treinos livres da quinta-feira (17), no circuito do Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), o carro da piloto Bia Martins pegou fogo ainda na segunda volta. O incêndio teve início após o tanque de combustível se soltar com o movimento do carro, e o combustível entrar em contato com o calor do escapamento. O fogo foi rapidamente controlado pelas equipes de resgate, e ninguém se feriu. O incidente aconteceu durante a preparação para a quarta etapa da Turismo Nacional, que também inclui duas provas remarcadas da primeira etapa, originalmente adiadas em Interlagos.

KMCom / Clayton Medeiros

A equipe técnica conseguiu recuperar o carro a tempo de Bia retornar à pista para o treino classificatório, no qual completou quatro voltas. O fim de semana será de agenda cheia para a piloto paraibana, com oito corridas no total: duas provas válidas pela primeira etapa, marcadas para esta sexta-feira (18), às 12h53 e 13h20, e mais seis corridas oficiais da quarta etapa, programadas entre sábado e domingo.

“Graças à equipe de resgate e a todo o equipamento de segurança, está tudo bem. Os danos no carro foram mínimos e, o mais importante, eu também estou bem. É um fim de semana desafiador, com muitas corridas pela frente, mas estou pronta. Agora é foco total”, afirmou Bia Martins.

Programação de Bia Martins na 4ª etapa da Turismo Nacional

Local: Velocitta – Mogi Guaçu-SP

Sexta-feira – 18 de julho de 2025

3ª Corrida – 1ª Etapa: 12h53 | 18 minutos + 1 volta;

4ª Corrida – 1ª Etapa: 13h20 | 18 minutos + 1 volta.

Treino livre – 4ª Etapa

Classificação – 4ª Etapa

Sábado – 19 de julho de 2025

1ª Corrida – 4ª Etapa: 09h13 | 18 minutos + 1 volta;

2ª Corrida – 4ª Etapa: 09h40 | 18 minutos + 1 volta;

3ª Corrida – 4ª Etapa: 16h48 | 18 minutos + 1 volta;

4ª Corrida – 4ª Etapa: 17h15 | 18 minutos + 1 volta.

Domingo – 20 de julho de 2025

5ª Corrida – 4ª Etapa: 09h38 | 20 minutos + 1 volta;

6ª Corrida – 4ª Etapa: 15h58 | 20 minutos + 1 volta.

