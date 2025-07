O Sousa vai ter uma missão difícil neste domingo (20), às 16h, quando visita o Central no Estádio Lacerdão, em Caruaru, pela penúltima rodada da primeira fase da Série D. Lanterna do Grupo 3, com 11 pontos, o Dinossauro precisa vencer os dois jogos restantes e torcer por uma combinação de resultados para ainda sonhar com a classificação. O desafio, no entanto, é contra uma das equipes mais regulares da competição: invicto há sete rodadas, o Central já garantiu vaga antecipada no mata-mata e ainda briga pela liderança da chave.

Adversário do Sousa na penúltima rodada da Série D, Central está invicto há 7 jogos. (Foto: Ágatha Luelma/Sousa)

A Patativa vive seu melhor momento na temporada. Nos últimos sete jogos, foram cinco vitórias e dois empates, com destaque para os triunfos contra Santa Cruz e Treze. A equipe pernambucana chegou aos 24 pontos, mesma pontuação da Cobra coral, atual líder, e tem a melhor defesa do grupo. No último compromisso, empatou sem gols com o América-RN, resultado suficiente para manter a invencibilidade e consolidar a classificação com duas rodadas de antecedência.

Pressionado, o Sousa precisa mais do que apenas vencer: terá que superar um adversário em alta, fora de casa, e ainda depender de tropeços de Horizonte, Ferroviário, Santa Cruz-RN e Treze. A equipe paraibana vem de uma derrota por 1 a 0 para o Treze e, agora, tenta se manter viva na briga pela vaga. No primeiro turno, o confronto entre Sousa e Central terminou empatado em 0 a 0 no Marizão.

