Vistoria do transporte escolar da Semob-JP registra 123 veículos inspecionados em duas semanas

As duas primeiras semanas para a vistoria do transporte de veículos escolares, referente ao segundo semestre de 2025, registraram o comparecimento de 123 permissionários, dos 220 que deveriam ter trazido o veículo para a inspeção, na sede da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP), no bairro do Cristo Redentor. A vistoria segue até o dia 31 de julho, de acordo com o número de registro do veículo na autarquia gestora do trânsito e transporte da Capital.

Dos 123 veículos submetidos à inspeção, 85 atenderam plenamente os requisitos previstos no regulamento para a prestação do serviço de transporte de escolares em João Pessoa, foram aprovados e receberam o selo de cor azul marinho. O selo comprova que o veículo passou pelo crivo da Seção de Vistoria Veicular (Sevist) da Semob-JP, garantido aos pais e responsáveis que seus filhos serão transportados com segurança e conforto.

Os 38 permissionários que tiveram o veículo reprovado deverão sanar as pendências e fazer uma nova vistoria. A inspeção acontece na sede da Semob-JP, no KM 25 da BR-230, no bairro do Cristo, das 8h às 14h. “Os permissionários devem comparecer para a inspeção e, assim, oferecer um transporte que garanta segurança aos alunos e tranquilidade aos pais”, ressaltou o superintendente de Mobilidade Urbana da Capital, Marcílio do HBE.

Itens checados – Durante a vistoria são observados itens de segurança, equipamentos obrigatórios, bem como higiene e conforto, sendo eles: faroletes e sinaleiras, bancos, forros, funilaria e pintura, tacógrafo, extintor de incêndio, pneus, cintos de segurança, travas das portas, buzina, pára-brisas e outros, inspecionando no total 40 itens do veículo. Também é verificado se as faixas obrigatórias laterais e traseiras estão de acordo com as normas que regulamentam o serviço de transporte de escolares.

Documentos – Também faz parte do processo de renovação da vistoria, a verificação dos documentos do veículo e do condutor, a exemplo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), alvará de licença da permissão, certificado de registro e licenciamento, certificado de verificação do tacógrafo, certificado do curso de condutor escolar (Conforme Resolução do Contran 168/2004), crachás do permissionário e de seus auxiliares, como os de acompanhante e motorista auxiliar, atestando a sua regularidade.

Taxa – A vistoria tem uma taxa de R$ 102,86. O permissionário deve cumprir o calendário, caso perca o prazo, será cobrada uma multa no valor de R$ 38,57. Para o veículo não aprovado na inspeção, o permissionário terá um prazo para sanar o problema, a depender do tipo de irregularidade. No entanto, itens referentes à segurança e equipamentos obrigatórios, devem ser regularizados imediatamente. Não ocorrendo a solução do problema, o permissionário ficará impedido de prestar o serviço.

Quadro demonstrativo de vistorias em veículos do Serviço de Transporte de Escolares a serem realizadas durante o período de 07/07 a 31/07/2025 (2º semestre):

1ª SEMANA: de 07/07 a 11/07/2025

DIA REGISTROS

07 0001 a 0022

08 0023 a 0044

09 0045 a 0066

10 0067 a 0088

11 0089 a 0110

2ª SEMANA: de 14/07 A 18/07/2025

DIA REGISTROS

14 0111 a 0132

15 0133 a 0154

16 0155 a 0176

17 0177 a 0198

18 0199 a 0220

3ª SEMANA: de 21/07 a 25/07/2025

DIA REGISTROS

21 0221 a 0242

22 0243 a 0264

23 0265 a 0286

24 0287 a 0308

25 0309 a 0330

4ª SEMANA: de 28/07 A 31/07/2025

DIA REGISTROS

28 0331 a 0352

29 0353 a 0374

30 0375 a 0396

31 0397 a 0435