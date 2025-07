João Azevêdo entrega Cidade Madura, equipamentos de Saúde e autoriza novos investimentos em Mamanguape — Governo da Paraíba

O governador João Azevêdo esteve, nesta quinta-feira (17), em Mamanguape, oportunidade em que inaugurou o condomínio Cidade Madura, que tem o objetivo de promover acesso à moradia digna e adequada às necessidades de pessoas idosas. No município, o gestor também entregou equipamentos na área de Saúde, que contemplam os serviços de Hemodiálise e tomógrafo, e autorizou novos investimentos no Hospital Regional, totalizando recursos superiores a R$ 17,2 milhões.

O condomínio do programa Cidade Madura recebeu investimentos de R$ 8,9 milhões do Governo do Estado e está localizado na Rua São José, s/n, no bairro Engenho Novo, em Mamanguape. O local possui 40 unidades habitacionais, núcleos de vivência e de assistência à saúde, equipamentos de ginástica, guarita, horta, redários e infraestrutura de abastecimento de água, esgotamento sanitário e energia solar. Todas as unidades habitacionais estão adaptadas às necessidades dos idosos, conforme Normas de Acessibilidade Vigente. As residências possuem 49,40 metros quadrados, sendo compostas por terraço, sala, banheiro, cozinha e área de serviço.

Durante a inauguração, o chefe do Executivo estadual ressaltou a transformação de vidas proporcionada pelo Cidade Madura. “Nós sabemos da importância de um programa como esse que entrega um equipamento de alto padrão, com espaço de convivência extraordinário, oferecendo qualidade de vida para quem aqui vai morar. Assim como em Mamanguape, estamos fazendo o Cidade Madura de Conceição e Catolé do Rocha, vamos iniciar o de Sapé, já entregamos o de Monteiro e Bayeux e essa é uma conquista extraordinária que reforça o nosso compromisso de fazer um governo de inclusão”, frisou.

O vice-governador Lucas Ribeiro destacou os investimentos do governo em toda a Paraíba. “Esse é um governo que cuida da criança e da melhor idade, está presente com ações e obras em todas as áreas, melhorando a vida das pessoas e isso nos estimula a trabalhar cada vez mais e entregar espaços como esse em outros municípios da Paraíba”, pontuou.

A presidente da Companhia de Habitação Popular da Paraíba (Cehap), Emília Correia Lima, destacou o orgulho da gestão que tem o compromisso de cuidar das pessoas. “Nós ficamos muito felizes quando entregamos o Cidade Madura porque essa é uma demonstração do cuidado de uma gestão com os idosos e o reconhecimento a quem deu sua contribuição e que tem o direito de ser cuidado. O Cidade Madura é dinâmico, sempre vai melhorando e é um exemplo para o Brasil”, disse.

A deputada estadual Danielle do Vale agradeceu ao governador João Azevêdo pelo olhar atencioso com o município. “Nós temos muitas entregas, Mamanguape vive o seu melhor momento e é uma satisfação participar da entrega do Cidade Madura, que garante qualidade de moradia e dignidade à pessoa idosa. Nós agradecemos ao governador pelas ações de asfalto, moradia, educação e em todos os eixos de políticas públicas, Mamanguape está contemplada”, comentou.

O prefeito de Mamanguape, Joaquim Fernandes, também evidenciou as parcerias com o Governo do Estado. “O governador João Azevêdo vem mudando a realidade da Paraíba. Na nossa cidade temos muitas ações, a exemplo do Centro de Hemodiálise, do Cidade Madura e agradecemos pela atenção aos pleitos da nossa população, assegurando uma saúde mais inclusiva, além de obras estruturantes”, falou.

Maria das Graças dos Santos, contemplada com uma casa do Cidade Madura, comemorou a conquista. “Quando a gente envelhece quer ter o nosso canto e eu nunca esperei ganhar uma casa, não tenho nem palavras para agradecer, é um paraíso esse lugar. Eu agora vou ser a rainha da minha casa, vou organizá-la e ser muito feliz aqui”, celebrou.

No município, o gestor também entregou o Centro de Hemodiálise onde foram investidos R$ 1,1 milhão. O projeto contemplou a implementação de 11 leitos de tratamento, dos quais um é destinado a pacientes com Hepatite C e outro a portadores de Hepatite B. O equipamento está localizado no Hospital Regional, que teve sua área ampliada em 249,06 m² para viabilizar a implantação e o funcionamento adequado do serviço.

Já para a implantação do tomógrafo foram investidos R$ 408 mil. Para instalação do aparelho, também foi realizada uma reforma na unidade de saúde em uma área de 56,87 m².

“As pessoas da região precisavam se deslocar para outros municípios para fazer o tratamento e agora não vão mais precisar. Nós estamos ampliando os Centros de Hemodiálise na Paraíba para garantir uma melhor assistência e assegurar qualidade de vida para a população”, acrescentou o chefe do Executivo.

O secretário de Saúde, Ari Reis, destacou os novos serviços implantados no Hospital Regional de Mamanguape. “O Centro de Hemodiálise vai atender mais de 250 paraibanos que não vão precisar sair da região para ir à Guarabira ou a João Pessoa em busca do atendimento. Nós iniciamos a gestão do governador João Azevêdo com três Centros de Hemodiálise na Paraíba e vamos chegar em 2026 com 10 Centros, encurtando distâncias e levando tratamento de qualidade. Além disso, entregamos o novo tomógrafo. Por mês, são mais de 500 pacientes que precisavam sair daqui para fazer o exame em João Pessoa e, agora, isso não vai mais ser preciso”, explicou.

Ainda em Mamanguape, João Azevêdo assinou a ordem de serviço para implantação do Centro Especializado em Reabilitação (CER). O investimento superior a R$ 6,6 milhões tem o objetivo de garantir a atenção ambulatorial especializada em reabilitação física, visual e intelectual. O equipamento será construído em uma área de 2.172,58 m². Além disso, ele assinou a ordem de licitação, no valor de R$ 118 mil, para implantação dos serviços de Raio-X, fortalecendo o atendimento na região.

