Inconsistente, Ituano tenta encontrar o equilíbrio na Série C 2025 diante do Botafogo-PB

O Ituano vive um momento de instabilidade na Série C do Campeonato Brasileiro e busca reencontrar o caminho das vitórias neste sábado (19), quando enfrenta o Botafogo-PB, às 17h, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 13ª rodada da competição. Com 17 pontos, o Galo ocupa a 10ª colocação na tabela e tenta se recuperar após deixar o G-8 com o empate sem gols diante do Guarani, fora de casa, na rodada anterior.

Elenco do Ituano no Brinco de Ouro. (Foto: Miguel Schincariol/Ituano)

O time paulista vem oscilando nas últimas cinco rodadas: empatou três vezes, perdeu uma e venceu apenas uma partida. A irregularidade custou a permanência na zona de classificação para a segunda fase, especialmente com os resultados da última rodada, como a vitória do Brusque e o empate entre Náutico e Figueirense, que jogaram o Ituano para fora do grupo dos oito primeiros colocados.

Nos próximos dias, o Rubro-Negro terá pela frente dois confrontos contra adversários que lutam contra o rebaixamento: Botafogo-PB e Itabaiana. A meta é clara: recuperar os pontos desperdiçados e manter-se vivo na briga pelo acesso. Para isso, o elenco precisa superar a queda de rendimento e reencontrar o desempenho que o levou a figurar entre os primeiros colocados nas rodadas iniciais.

A pressão também vem de fora das quatro linhas. Após o rebaixamento no Paulistão de 2024 e o fracasso na tentativa de retornar à elite estadual em 2025, o Ituano aposta todas as suas fichas na Série C para salvar a temporada. A classificação para a segunda fase passou a ser tratada como prioridade no clube, que tenta manter o foco diante do cenário apertado da competição.

