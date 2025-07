Gestão Municipal de São José do Seridó Avança na Segurança Hídrica com Instalação de Poço na Zona Rural

A Prefeitura de São José do Seridó-RN segue avançando em ações voltadas à ampliação da segurança hídrica nas zonas urbana e rural do município. As iniciativas, além de garantirem o acesso à água, representam investimentos estruturantes e geram impactos positivos na economia local, aliviando os custos das famílias beneficiadas. Nesta sexta-feira (18), a comunidade rural de Caatinga Grande foi contemplada com a instalação de um poço, que atenderá tanto às necessidades de abastecimento humano quanto ao consumo do rebanho. Durante visita técnica ao local, o prefeito Jackson Dantas ressaltou o compromisso da gestão com ações que trazem benefícios reais à população. ”Nosso compromisso é com ações concretas. Quando prometemos, entregamos. Aqui está mais uma obra que comprova isso” — declarou o gestor. A instalação do poço contou com apoio logístico da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Trânsito (SEMOPIT), em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca, Pecuária e Recursos Hídricos (SEMAPE), evidenciando uma atuação intersetorial eficaz para atender as demandas das comunidades rurais. De acordo com a administração municipal, a medida faz parte de um conjunto de esforços para minimizar os efeitos da escassez hídrica em áreas que, historicamente, enfrentam dificuldades de acesso à água potável. O secretário municipal de Obras, Kleber Costa, que acompanhou o prefeito durante a visita, destacou a importância da ação: É gratificante realizar essas iniciativas. A gestão pública de São José do Seridó tem esse compromisso com a população e vem tornando-as realidade — afirmou. Com a nova estrutura, a Prefeitura reforça seu compromisso em promover melhorias duradouras, garantindo dignidade e qualidade de vida para os moradores da zona rural.

