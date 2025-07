FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, GESTÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ REINAUGURA MUMUTROPS, CRAS E ENTREGA DE 3 CARROS

Em dia festivo a Gestão Municipal comemorou, neste domingo (26), os 60 anos de emancipação política de São José do Seridó. Até o ano de 1963 o município era classificado como distrito e pertencia a Jardim do Seridó.





Segundo o prefeito Jackson Dantas, as comemorações foram iniciadas às 5h30 com alvorada realizada pelas Bandas Filarmônicas Jimmy Brito, de São José do Seridó e Euterpe Jardinense, de Jardim do Seridó. Às 8h foi realizada o hasteamento das bandeiras por diversas autoridades locais, às 12h foi veiculado vídeo comemorativo nas redes sociais do município e às 16h30 teve início a reinauguração do Museu Municipal Tropeiros do Seridó (MUMUTROPS).





“O grande momento dos festejos de nossa emancipação ocorreram a partir das 19h30 com a inauguração das obras de reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), que também contou com a entrega de três novos veículos à frota municipal, sendo dois para a Saúde e um para a Assistência Social, bem como houve a entrega de documentações aos proprietários das casas do Conjunto Habitacional João Amaro”, lembrou.





Ainda de acordo com Jackson Dantas, as comemorações pelos 60 anos de emancipação política de São José do Seridó entraram para a história do município em virtude dos diversos benefícios entregues à população local nas áreas da Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social.