Cícero Lucena anuncia entrega da Feira do Colinas e praça pública para agosto e projeta escola até o fim do ano

Em uma agenda voltada para a inspeção de obras de infraestrutura, nesta sexta-feira (18), o prefeito Cícero Lucena anunciou a previsão de entrega da Feira do Colinas do Sul e da praça pública no mesmo bairro para o próximo mês de agosto, como parte da programação de aniversário dos 440 anos de João Pessoa. O gestor também acompanhou de perto o andamento das obras da Escola Cristina Rolim Machado, em Mangabeira — uma das 64 em execução — que será inaugurada no mês de setembro.

No Colinas, a Feira de 45 boxes está na fase de acabamento e faz parte de um amplo complexo que ainda inclui quadra poliesportiva, quadra de areia, áreas de lazer e convívio social para a população. Já a praça, dentro do padrão que a Prefeitura colocou em 17 bairros, desde 2021, a Secretaria de Infraestrutura aproveitou a área ampla, numa rotatória, para construir equipamentos de lazer e espaço pet.

“A Feira do Colinas tem o mercado, mas também queremos que nesse novo modelo, esses espaços, se tornem também ambientes de convivência. Por isso que tem atividade esportiva, academia, quadra, tudo aí para melhorar exatamente toda essa região, com previsão de entrega para o próximo mês. Também no Colinas, mais uma praça, com academia, com áreas para idosos, crianças e adultos usufruírem dos equipamentos. Também será entregue em agosto, no nosso compromisso de oferecer mais qualidade de vida para a nossa população”, afirmou o prefeito.

O secretário executivo de Infraestrutura, Luciano Pereira, detalhou que a obra da Feira do Colinas teve a instalação elétrica concluída, e a concessionária fará ligação de energia nos próximos dias. “Dessa forma, tudo estará pronto para a entrega ao prefeito na semana que vem, visando a inclusão na programação de inauguração da cidade, em agosto”, informou. “Em relação a praça, faz parte de um pacote onde outras 14 estão com obras em andamento ou contratada”, concluiu.

Escola para alunos do 1º ao 9º ano – A escola Cristina Rolim Machado faz parte do grupo de 20 unidades de ensino que estão sendo erguidas do zero, sendo três escolas e 17 Ninhos do Saber. O prefeito detalhou que serão 13 salas de aula, ginásio poliesportivo, empraçamento – vizinho onde a Prefeitura também está concluindo a obra de uma Unidade de Saúde da Família (USF).

Mais vagas – Já a secretária de Educação e Cultura, América Castro, disse que a unidade iniciará suas atividades no próximo ano letivo, abrindo mais vagas na região. “Trata-se de uma escola de tempo integral e esperamos ansiosamente o momento em que a comunidade poderá usufruir dessa importante conquista”, afirmou a secretária.