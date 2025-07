Tradição há mais de dois séculos, Festa de Sant’Ana de Currais Novos teve início nesta quarta (16)

Currais Novos está em festa! Teve início nesta quarta-feira (16), a 217ª Festa de Sant’Ana. O hasteamento das bandeiras e a Missa de abertura marcaram oficialmente o início dos festejos em honra a padroeira do município, tradição desde 1808. Em frente à Matriz, os fiéis católicos se reuniram para o momento inicial de abertura, com a participação da Banda Musical “Maestro Santa Rosa”, hasteamento das bandeiras oficiais e das Capelas do território paroquial de Sant’Ana. O Prefeito e a Vice-Prefeita, Lucas e Milena Galvão, vereadores, secretários municipais e diversas autoridades, prestigiaram a abertura da festa. “Queremos pedir a Deus e a nossa padroeira, que abençoem a nossa cidade, nossas famílias, e que tenhamos uma festa de paz, alegria e de muita fé, e que possamos agradecer por todas as bênçãos em nossas vidas. Que Sant’Ana e seu neto Jesus abençoem nossa Currais Novos e nosso povo. Feliz festa para todos!”, disse o Prefeito Lucas. A 217ª Festa de Sant’Ana de Currais Novos acontece até o dia 26 de julho com uma diversa programação religiosa, social e cultural. Eventos como Cavalgada, Festa do Agricultor e Chá de Sant’Ana, foram um sucesso de público. Na sexta (18), ocorre o Baile da Nostalgia no Aero Clube, e do dia 18 à 22, o “Festival da Cachaça”, no sábado (19) ocorre a 29ª Feirinha de Sant’Ana, no domingo (20) o Pedal e a Carreata de Sant’Ana, e nos dias 23, 24 e 26, o Pavilhão de Sant’Ana com grandes atrações musicais.

