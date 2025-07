Município de Amparo promove a VII Cabra Fest com negócios, cultura e capacitação — Governo da Paraíba

O município de Amparo, localizado no Cariri paraibano, promove até este domingo (20) a VII Cabra Fest, evento com programação centrada na área da ovinocaprinocultura e que conta com apoio do Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca (Sedap-PB), dentro do Circuito Paraíba Agronegócios. Os expositores apontam que a participação em eventos como o realizado em Amparo representa uma grande oportunidade para ampliar os negócios.

O secretário da Sedap-PB, Joaquim Hugo, ressalta os benefícios das feiras e exposições para o desenvolvimento da ovinocaprinocultura paraibana e a economia de um modo geral. “A Amparo Cabra Fest reforça o crescimento da pecuária da região do Cariri. É um importante ambiente de negócios e de melhoria genética, de troca de conhecimentos, gerando riqueza para produtores rurais e para a economia como um todo, além de promover capacitação e cultura”, frisa.

O produtor rural Clodivaldo da Silva Souza concorda. Ele é da cidade de São José dos Cordeiros e participa da VII Amparo Cabra Fest pela segunda vez. “É muito bom para o criador participar das feiras e exposições porque dá para fazer negócios, trocar ideias em busca da melhoria genética do rebanho”, afirma. Ele expõe 12 animais no concurso de raça de Amparo. “Dá para fazer negócio e ganhar algum dinheiro também”, aponta.

Clodivaldo Souza é um dos 65 expositores de animais que participam do Amparo Cabra Fest. Só o torneio leiteiro tem a participação de 101 animais. Também acontece no município o torneio de raças e a Nordestina de Cabras Leiteiras que integram a 17ª etapa do Circuito da Associação Paraibana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apacco), que está distribuindo R$ 90 mil.

Mas não é só a área da pecuária que sai ganhando. A produtora de mel de abelha sem ferrão Jane Silva, da BioCaatinga de Campina Grande, está expondo pela primeira vez em Amparo, mas já está acostumada a participar de outras feiras e exposições. “São espaços que permitem ampliar os negócios, ter seus produtos conhecidos. Eu tenho clientes que passaram a procurar os meus produtos após me conhecer em feiras e exposições”, afirma.

Jane Silva acrescenta que as feiras e exposições pecuárias agregam também espaços para outros tipos de produtores. “É um lugar que favorece o ambiente de negócios, a troca de experiências, em que todos acabam crescendo como produtores”, comenta.

A artesã paranaense Gilda Alves da Rocha mora há 10 anos em Amparo. “Eu adorei a ideia de participar da Cabra Fest com o meu artesanato. A experiência é enriquecedora. Acredito que dá para ganhar algum dinheirinho, fazer bons negócios”, explica, enquanto arruma o estande com bonecas de artesanato, pinturas em tecido e outros itens feitos à mão.

Uma grande estrutura foi montada na área central da cidade para receber expositores e o público da VII Amparo Cabra Fest. Todo o ambiente foi decorado valorizando a ovinocaprinocultura e as tradições culturais da região.