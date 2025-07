Intercambistas do Conexão Mundo garantem nota máxima na avaliação de proficiência em Mandarim — Governo da Paraíba

“Acho que as aulas foram só o começo, mas o que realmente alavancou foi a comunicação com as pessoas locais, mas eu tive muita ajuda. Os amigos me ajudaram a estudar porque eu tive um momento em que eu senti que eu não ia conseguir chegar nem no mínimo que eu precisava, estava nervoso no meio da prova, mas foi boa e fiquei orgulhoso com o resultado. O pessoal da China são muito receptivos com os estrangeiros, achei que eles foram muito gentis com a gente e isso ajudou muito”, disse o estudante.

