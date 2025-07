Paraíba promove oficina para fortalecer ações de segurança do paciente — Governo da Paraíba

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) e Agência Estadual de Vigilância Sanitária da Paraíba (Agevisa-PB), em parceria com o Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente (IBSP), realizou, nesta terça-feira (15), a oficina “Segurança do Paciente: Gestão que transforma a Rede de Atenção à Saúde”. O evento aconteceu no Auditório do Centro Estadual de Formação de Professores, em João Pessoa, com o objetivo de fortalecer e alinhar estratégias voltadas à qualidade e segurança do cuidado nos serviços de saúde.

A programação incluiu palestras com temas essenciais para o aprimoramento das práticas seguras no ambiente hospitalar, como “Segurança do Paciente na Rede de Atenção à Saúde”, “Evidência, Gestão e Cuidado” e “Gestão Segura: a Força do Núcleo de Segurança do Paciente”. As discussões abordaram aspectos técnicos e de gestão, destacando a importância da cultura de segurança como eixo central para a melhoria contínua da assistência em saúde.

De acordo com o diretor-geral da Agevisa-PB, Geraldo Moreira de Menezes, a realização desta oficina é fundamental para promover a troca de experiências, a atualização de práticas e o alinhamento de estratégias para garantir um atendimento cada vez mais seguro e de qualidade para a população. “Nosso compromisso é avançar na prevenção de riscos, evitando acidentes adversos e oferecendo cuidados mais eficientes e humanizados”, destacou.

O fundador e diretor-executivo do IBSP, José Branco, destacou a importância do evento para integrar e capacitar os profissionais de diferentes áreas. “O Instituto atua junto aos estados brasileiros por meio de parcerias educacionais e operacionais, desenvolvendo ações focadas na segurança do paciente tanto em hospitais e UPAs, com o objetivo de reduzir eventos adversos, que atinge um em cada dez pacientes internados”, reiterou José Branco, com base em dados de pesquisas recentes.

A Paraíba dispõe, atualmente, de 136 Núcleos de Segurança do Paciente (NSP), distribuídos por todo o estado. Essa estratégia contribui de forma funcional para o gerenciamento de riscos, monitoramento contínuo de indicadores de segurança do paciente, análise de incidentes e eventos adversos, além de relatórios de suporte para a tomada de decisões. Outra ferramenta importante para a promoção de um ambiente hospitalar mais seguro é o Plano Estadual de Segurança do Paciente, criado pela Agevisa-PB.

Marcaram presença no evento a fundadora e diretora de Novos Negócios do IBSP, Karina Pires; a representante do CRM-PB, Andrea Correia; o vice-presidente do Coren-PB, Thiago Roniere; a presidente do CRF-PB, Cila Gadelha; e a diretora de Regionalização em Saúde do Cosems-PB e secretária de Saúde de Cuité, Adriana Seles; além de gestores, técnicos e profissionais de diferentes áreas da saúde.